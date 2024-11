Ascom Pordenone premia 23 nuovi Maestri del Commercio

Una volta ancora le attività del terziario sono emerse per il loro valore non solo economico, ma anche e soprattutto sociale. È accaduto al Centro di documentazione e catalogazione dei Magredi a San Quirino, dove Ascom Pordenone, alla presenza del presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli, ha promosso il meeting “Connessioni 2024, valorizzare la tradizione, innovare il presente, ispirare il futuro” in collaborazione con 50&Più Enasco.

«Grazie cari amici imprenditori, grazie per quello avete fatto, state facendo e farete per il futuro delle nostre città, dei nostri territori. Voi interpretate quella fondamentale funzione economica, che crea buona occupazione, ma sostiene anche le comunità, dal servizio ai più fragili alla sicurezza», sono state le parole d’esordio dell’intervento del presidente Sangalli, che ha poi citato i dati dell’Ufficio Studi di Confcommercio (111mila negozi e 24mila attività di commercio ambulante persi tra il 2012 e il 2023), sottolineando come «la desertificazione, un concetto quantitativo, si traduce molto spesso anche in impoverimento qualitativo. Ecco allora che sono decisive le nostre iniziative di rigenerazione urbana, perché le città e i territori sono per noi “bene comune”».