Asparagus 2026: torna l’itinerario del gusto fra innovazione e identità friulana

Il risveglio della primavera in Friuli Venezia Giulia si rinnova nel segno di uno dei suoi simboli gastronomici più preziosi e attesi: l'asparago. L'edizione 2026 di "Asparagus", la storica rassegna organizzata dal Ducato dei Vini Friulani, si presenta come un percorso esperienziale che celebra il territorio, la stagionalità e l'eccellenza culinaria regionale attraverso dieci tappe d'autore. La manifestazione, che gode del sostegno della Camera di Commercio Pordenone-Udine, della Camera di Commercio della Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG e della Regione, si conferma un appuntamento identitario capace di coniugare la qualità delle materie prime con la maestria dei migliori interpreti della cucina locale.

L’iniziativa, presentata a Udine nella sede della Cciaa, non è soltanto una celebrazione del gusto, ma un invito a riscoprire il piacere della tavola come momento di condivisione e incontro. Gli chef coinvolti hanno declinato il “principe della terra” attraverso ricette della tradizione e audaci sperimentazioni contemporanee, offrendo agli ospiti un viaggio sensoriale che attraversa profumi e storie del nostro territorio.

«L’asparago, nella sua semplicità e raffinatezza, è come sempre il filo conduttore di un’esperienza autentica e memorabile, nel segno del Ducato dei vini friulani, custode della più autentica tradizione enogastronomica», ha dichiarato Alessandro Salvin, Duca Alessandro I alla guida del sodalizio, sottolineando come l’evento sia un invito a lasciarsi guidare dalla curiosità per assaporare ogni proposta in questo viaggio nel gusto, con l’abbinamento, ovviamente, dei migliori vini friulani, selezionati accuratamente per l’occasione dal Ducato.

Sul valore strategico della rassegna è intervenuto anche il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, evidenziando come “Asparagus” sia ormai un pilastro nel panorama dei grandi eventi regionali. Secondo il presidente, la manifestazione unisce un prodotto principe del territorio alla sapienza di chef tra i più apprezzati, incastonandosi perfettamente nell’offerta di turismo slow e d’eccellenza che sta portando il Friuli Venezia Giulia all’attenzione dei circuiti internazionali. «Si tratta di una proposta che valorizza la regione attraverso un connubio vincente di tradizione e futuro, ideale per raccontare l’anima del territorio ai visitatori più attenti».

Il calendario delle serate, tutte con inizio alle ore 19.30 e al costo di 80 euro a persona comprensivo dei vini in abbinamento, prenderà il via il 20 marzo presso il ristorante Da Nando a Mortegliano, per proseguire il 27 marzo Al Grop di Tavagnacco. Nel mese di aprile, gli appuntamenti toccheranno la Locanda alle Vigne di Cormons il 10 aprile, la Trattoria Alla Luna di Gorizia (new entry 2026) e l’Osteria della Stazione l’Originale a Milano (dove la cucina friulana è sempre protagonista e ha ricevuto anche la Targa “Qui si mangia friulano” dal presidente Da Pozzo, negli scorsi anni) entrambe previste per il 17 aprile, concludendo il mese il 24 aprile presso Là di Moret a Udine. La rassegna continuerà l’8 maggio al Pier the Roof di Trieste (new entry 2026), il 15 maggio all’Osteria Solder di Corno di Rosazzo e il 22 maggio alla Dinette di Grado. Il gran finale è affidato al ristorante Ae Do Paanche di Giai di Gruaro il 29 maggio. Per partecipare alle cene è necessaria la prenotazione contattando direttamente i singoli ristoranti.