Assemblea Cna Fvg, un 2024 con il segno meno per la microimpresa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sul futuro della microimpresa si è confrontata a Monfalcone la CNA del Friuli Venezia Giulia Monfalcone, in occasione dell’assemblea annuale e le risposte non sembrano incoraggianti, stando agli esiti dell’indagine congiunturale sull’economia regionale realizzata del Centro Studi CNA, per testare lo stato di salute dell’artigianato e delle micro e piccole imprese della regione sono state interpellate 125 imprese associate. Se nei sei anni precedenti (2017-2022) l’economia del Friuli-Venezia Giulia ha registrato un tasso di sviluppo medio (+1,4%) ben al di sopra di quello dell’intera Italia (+1,0%), e il 2023 ha rappresentato un anno di crescita discreta il 2024 presenta un quadro congiunturale notevolmente indebolito. Per tutte le variabili aziendali, i saldi sono in peggioramento: -9 ordinativi, -6,7 produzione, -9 fatturato, -6,1 fatturato estero. Preoccupano in particolar modo le indicazioni riguardanti gli investimenti (-17,6) e l’utile lordo (-17,8). Regge invece l’occupazione con un +8,8 (ma è un dato che va letto ricordando che rappresenta una variabile ritardataria rispetto al ciclo). I fattori di criticità maggiormente sentiti dalle imprese riguardano il costo delle materie prime e del lavoro, assieme alla reperibilità del personale. Fortunatamente, le microimprese del Fvg possono contare sulla fidelizzazione dei clienti, e anche di un rapporto di fiducia con le banche. Circa la difficoltà delle micro e piccole imprese nel trovare i profili professionali di cui hanno bisogno, tra le regioni italiane il FVG si distingue in positivo in termini di occupabilità con un tasso di occupazione pari al 53,7% decisamente più alto di quello nazionale (46,8%). Ciò non di meno, nel 2022 le assunzioni previste dalle imprese considerate di difficile reperimento sono risultate pari al 46% del totale, un dato ben superiore rispetto a quello nazionale (40,5%). In valore assoluto, i profili professionali di difficile reperimento sono risultati prossimi alle 50mila unità; Trieste è la provincia dove le imprese incontrano maggiore difficoltà (54% del totale), seguita da Udine (47,4%), Gorizia (43,2%) e Pordenone (38,9%), unica realtà territoriale dove la difficoltà di reperimento è inferiore al dato medio nazionale.