Assemblea Cooperative FVG, 16mila addetti per 172 attività

Turismo, Sport e cultura. Tre settori che, per le loro importanti ricadute socioeconomiche, meritano la massima attenzione da parte delle istituzioni e di tutte le realtà impegnate a favore della comunità Fvg.

È la riflessione del presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che questa mattina, insieme al collega Massimiliano Pozzo, ha partecipato all’assemblea annuale della Lega delle Cooperative Fvg che si è svolta nel Teatro sociale GianGiacomo Arrigoni di San Vito al Tagliamento, auspicando “la massima sinergia fra istituzioni, movimento cooperativo, imprese e mondo

del volontariato”.

L’associazione, comprendente le più grandi cooperative della regione che da sole impiegano oltre 16 mila addetti, può vantare

realtà longeve visto che, delle 172 presenti, ben 17 hanno superato i 50 anni di attività e 10 hanno tagliato il prestigioso

traguardo dei 100 anni.

“Il Friuli Venezia Giulia possiede un patrimonio culturale che merita di essere conosciuto e promosso a 360 gradi”, ha

continuato il massimo esponente dell’Assemblea legislativa regionale, complimentandosi “per le bellezze che offre San Vito

al Tagliamento, come il teatro che ospita l’assemblea”.

“Il movimento cooperativo continua ad essere un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, rappresentando

un modello di impresa basato su principi di solidarietà e mutualità. Le sfide nuove e complesse che il periodo storico ci

impone necessitano di risposte – ha sottolineato Bordin – che si possono trovare solo con determinazione e creatività,

sperimentando nuove forme di collaborazione, adottando innovazioni tecnologiche e ampliando la presenza in settori

strategici”.

“Guardando al futuro, è chiaro che le cooperative hanno un ruolo cruciale da giocare in molte aree chiave. In particolare il

sociale deve restare una priorità. L’aspettativa di vita è in aumento, ma se da un lato fortunatamente vivremo più a lungo,

dall’altro – ha detto Bordin – saranno necessari per il futuro nuovi servizi e politiche sociali diverse per affrontare

l’invecchiamento della popolazione”.

Infine, per il presidente del Cr Fvg “un vero dramma è rappresentato dalla denatalità che ha ed avrà ancora di più in

futuro riflessi preoccupanti sul mercato del lavoro, dove già oggi non è facile per le imprese reperire le professionalità di

cui hanno bisogno”.