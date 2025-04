Assemblea dei soci di Banca 360 Credito Cooperativo FVG: appuntamento a Pordenone per Bilancio e Statuto

Pordenone si prepara ad accogliere l’Assemblea dei Soci di Banca 360 Credito Cooperativo FVG, un evento cruciale per il futuro dell’istituto di credito. Sabato 17 maggio 2025, a partire dalle ore 16.00, presso Pordenone Fiere (Viale Treviso n. 2), i soci si riuniranno per discutere e deliberare su importanti punti all’ordine del giorno.

L’assemblea sarà un’occasione per presentare e approvare il bilancio dell’esercizio 2024, un momento di trasparenza e condivisione dei risultati ottenuti. Inoltre, si discuteranno alcune modifiche statutarie, necessarie per adeguare l’istituto alle nuove normative e alle esigenze del contesto attuale.

Banca 360 Credito Cooperativo FVG, nata dalla fusione di diverse realtà del territorio, si pone come punto di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia. L’istituto, infatti, si impegna a sostenere le iniziative locali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla creazione di valore per la comunità.

L’assemblea sarà anche un momento di incontro e confronto tra i soci, un’occasione per rafforzare il legame con la banca e per condividere idee e proposte per il futuro. Al termine dei lavori, è prevista una cena conviviale all’interno della struttura fieristica.