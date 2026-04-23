Assemblea Generali, ok a bilancio con utile record di 4,3 miliar

Bilancio con utile record, Unicredit all’8,72% del capitale, buy back da 500 milioni e il più alto dividendo di sempre a 1,64 euro per azione, in crescita di circa il 15% rispetto al 2024: l’assemblea delle Assicurazioni Generali ha approvato oggi, praticamente all’unanimità, un bilancio storico con l’amministratore delegato, Philippe Donnet, che non ha esitato a definirsi “orgoglioso dei risultati” raggiunti dal Leone di Trieste.

“Da quando sono in carica – ha detto Donnet – il dividendo è raddoppiato: ai soci – ha proseguito – continuiamo a garantire una remunerazione crescente nel tempo”.

E per Donnet il futuro può portare risultati ancora migliori. “Il 2026 – ha detto – sarà uno spartiacque fondamentale verso il completamento del nostro piano e il raggiungimento di tutti i nostri obiettivi”.

Una prospettiva condivisa da Unicredit, passata dal 6,68 all’8,72 per cento del capitale del colosso triestino: la banca di Piazza Gae Aulenti ha superato il gruppo Caltagirone, fermo al 6,26 per cento, e ha reso noto oggi di considerare quello nel Leone “un investimento finanziario”.

In una prospettiva sicuramente internazionale, come ha sottolineato il presidente delle Generali, Andrea Sironi. “La traiettoria del Gruppo – ha detto Sironi agli azionisti – è quella di un gruppo che, per storia, dimensione e radicamento geografico, esprime un Dna profondamente europeo, primo assicuratore in Italia e presente in posizioni di primo piano in tutti i principali Paesi dell’Europa Occidentale”.