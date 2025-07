Assestamento: 935 milioni per qualità vita e attrattività Fvg

“Un assestamento che raggiunge il valore di 935 milioni di euro e che fotografa la piena affidabilità del sistema contabile e finanziario regionale. Affidabilità che a sua volta si traduce in un bilancio solido e corposo, irrobustito, tramite la manovra estiva, in tutte le linee di finanziamento strategiche per il territorio e che stanno producendo risultati importanti a beneficio della comunità”. È il commento dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, a margine della seduta odierna della I Commissione integrata in cui è stato approvato il rendiconto 2024 ed è stato avviato l’esame dell’assestamento di bilancio. “Utilizziamo ingenti risorse per rafforzare gli investimenti e dare ulteriore impulso alla crescita di questa Regione, in termini di Pil, attrattività, coesione sociale e maggior benessere per la collettività. Un occhio di riguardo è inoltre rivolto alle fasce di popolazione più fragili, alla salute, alle politiche sociali e alle famiglie”.

Tra i principali emendamenti oggetto di esame di Commissione risaltano gli stanziamenti dedicati alla mobilità ciclistica. Un pacchetto complessivo di 7 milioni di euro, di cui 5 milioni saranno destinati a interventi di adeguamento infrastrutturale della Ciclovia Fvg 6 del Tagliamento, 1,4 milioni per incentivare la mobilità ciclistica casa-lavoro e 595mila euro per implementare i piani di mobilità ciclistica comunali. “Sosteniamo convintamente lo sviluppo della rete ciclistica regionale – ha dichiarato l’assessore – , a beneficio non solo del turismo lento, ma anche degli spostamenti quotidiani dei residenti e della sostenibilità ambientale”. Altri emendamenti riguardano il sostegno ai consorzi e agli interporti del territorio per la realizzazione di opere di infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria (6,5 milioni di euro). Previsti anche un milione per la realizzazione di piazzole di sosta attrezzate per mezzi pesanti nelle adiacenze delle aree di sviluppo industriale, oltre 2 milioni di contributi agli enti locali per il completamento di opere già finanziate con il Pnrr e il Piano nazionale complementare. Sul fronte della tutela del territorio, vengono assegnate nuove risorse per le opere di dragaggio e di protezione della costiera di Barcola (3 milioni di euro) e per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua (un milione di euro). L’esame in Commissione dell’assestamento proseguirà nella giornata di domani, per poi approdare in Aula dal 22 luglio per il voto finale.