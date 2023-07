Assestamento: 105 milioni ad Ambiente ed Energia

“La costituzione di un sistema integrato per la prevenzione del rischio idrogeologico, i contributi agli enti pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici, gli incentivi per la creazione di Comunità energetiche e il finanziamento per contenere il costo del carburante sono solo alcune tra le misure previste dalla legge di assestamento per l’ambiente, l’energia e lo sviluppo sostenibile, a cui vengono destinate risorse per 105 milioni di euro. Interventi che denotano l’attenzione dell’Amministrazione regionale in particolare verso la transizione ecologica e verso i cambiamenti climatici in atto (come dimostra il rapporto ‘Segnali dal clima in Fvg’ promosso dalla Regione stessa con il coordinamento di Arpa Fvg), con l’obiettivo di garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno”. Lo ha affermato oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro in relazione alle poste riservate alla direzione di sua competenza nella legge di assestamento di bilancio in discussione in Aula. Riepilogando le voci principali, Scoccimarro ha sottolineato come circa la metà delle risorse (50 milioni di euro) saranno investite al fine di limitare il rischio idrogeologico sul territorio regionale attraverso la predisposizione di una cabina di regia multidirezionale.

“A questi fondi – ha spiegato l’assessore – vanno ad aggiungersi ulteriori 5 milioni di euro nei vari capitoli esistenti per opere di difesa del suolo”. Il rappresentante dell’Esecutivo ha poi ricordato i contributi ai Comuni “per la costituzione delle aree verdi urbane per 2 milioni di euro, che integrano il milione di euro già stanziato nella precedente finanziaria. Tali aree, chiamate anche ‘Polmoni verdi urbani’, si inseriscono nell’ottica di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’impatto antropico urbano sulle aree popolate. Altri 9,58 milioni di euro – ha proseguito Scoccimarro – saranno destinati all’Ausir per la realizzazione di interventi su infrastrutture e impianti per il servizio idrico integrato, mentre i fondi per gli allacciamenti fognari privati nei Comuni con un nuovo sistema semplificato per l’accesso ai contributi vengono portati a 1,15 mln complessivi, con uno stanziamento di 500mila euro a integrazione di quanto già presente sul capitolo”. Altre voci degne di attenzione riguardano i dragaggi, a cui la Giunta ha riservato 3,41 milioni di euro “proseguendo sulla strada con cui questa Amministrazione ha già sbloccato numerose situazioni di impasse – ha evidenziato Scoccimarro -, su tutte l’escavo di Monfalcone, la Ferriera di Servola, la Caffaro-Torviscosa e il Grande idroelettrico. Nuovi contributi sono previsti anche per lo sconto carburante: ulteriori 5 milioni così da portare a 60 milioni l’investimento regionale, indispensabile per evitare il turismo del pieno, dannoso per l’economia nazionale, regionale e per l’ambiente”.

Per quanto concerne l’energia, l’assessore si è soffermato sull’impegno attivo della Regione per favorire la produzione delle rinnovabili, al fine di garantire a tutte le categorie sociali ed economiche del territorio un sostegno contro il caro energia e alle imprese la competitività necessaria allo sviluppo sostenibile e transizione ecologica. “Puntiamo con decisione sull’idrogeno verde”, ha specificato Scoccimarro citando in particolare il progetto transfrontaliero della Hydrogen valley che attraverserà, oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Slovenia e Croazia. Riguardo agli interventi di maggior rilievo in assestamento su questo capitolo, “sono stanziati 15 milioni di euro per estinguere la graduatoria con cui si erogano contributi agli enti pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici e la costituzione di Comunità energetiche (dopo quella di Spilimbergo, già sovvenzionata con 2 milioni di euro, l’obiettivo è ora di istituirne una a Campoformido)”. Sono 6 invece i milioni di euro previsti per l’efficientamento ecologico, sia idrico che energetico a favore dei comuni che intendano sugli impianti sportivi che intendano intraprendere la strada del risparmio energetico (già estinta invece in finanziaria quella per le società sportive). “Nelle prossime manovre finanziarie – ha assicurato l’assessore – andremo ulteriormente a finanziare questa misura così da estinguere anche questa graduatoria”. Infine Scoccimarro ha spiegato le misure previste rispetto all’emergenza siccità, che rimane di stretta attualità specialmente per quanto riguarda le falde nonostante il maltempo degli ultimi giorni. “A breve – ha annunciato l’esponente della Giunta – partirà l’avviso pubblico per la richiesta di contributi ‘a sportello’ a copertura delle spese per l’installazione delle valvole di regolazione dell’erogazione nei pozzi artesiani. Il contributo finanzierà il 100 per cento delle spese sostenute dai cittadini e dagli enti (fino a un massimo di 300 euro) con effetto retroattivo a partire da giugno del 2022. È necessario salvare il grande patrimonio regionale costituito da pozzi e falde acquifere. Non intervenire subito con queste azioni preventive significherebbe mettere a rischio un’importante ricchezza per il futuro, soprattutto in vista del cambiamento climatico in atto”.