giovedì 9 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Assestamento bis: Bini, oltre 75 mln per imprese, credito e consorzi
Assestamento bis: Zilli, 277 mln per sviluppo e coesione sociale Fvg
Furto alla Conad di San Giorgio di Nogaro, rubati 2mila euro
Rischio frange violente, Udine blindata per il corteo pro Pal e...
Eventi: Zilli, premio Gianni Bravo valorizza giovani talenti Fvg
Travolta e uccisa mentre attraversa la strada: Alice muore a 17...
Le sfide della realtà virtuale, lezione aperta a Udine
24 i punti Casa &Famiglia in Friuli Venezia Giulia con servizi...
Il CRAL di Arriva Udine sostiene Telethon e la ricerca sulle...
“OpusLoci –Territorio da Vivere”: sei giornalisti internazionali alla scoperta di Cividale...
Assestamento bis: Bini, oltre 75 mln per imprese, credito e consorzi

50 milioni di euro Fondo di rotazione per iniziative economiche per l'attività di concessione ed erogazione dei finanziamenti agevolati
Redazione
Autore: Redazione

“Con questa manovra di assestamento bis mettiamo a disposizione oltre 75 milioni di euro per sostenere la crescita delle imprese e rafforzare i consorzi industriali del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un intervento ampio, che unisce sostegno agli investimenti, accesso al credito e sviluppo infrastrutturale, con oltre 20 milioni di euro di emendamenti approvati oggi in Aula”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, dopo l’approvazione in Consiglio regionale della legge di assestamento bis. “Grazie agli emendamenti potenziamo numerosi canali contributivi”, ha precisato Bini, che è sceso nel dettaglio delle principali poste: “Un milione di euro verrà destinato al bando dedicato a refitting e demolizione di unità da diporto, che consentirà di soddisfare tutte le oltre 300 domande pervenute; 1 milione per gli incentivi all’acquisto di macchinari tramite la Sabatini FVG; 6 milioni per le Pmi del Terziario (bando ex articolo 100), portando la dotazione complessiva a oltre 14 milioni; 3 milioni al Consorzio Carnia Industrial Park per opere di infrastrutturazione a Villa Santina; 1 milione al Cosef per il primo lotto del nuovo centro direzionale; 861 mila euro ai canali contributivi del Cata dedicati all’artigianato, che raggiungono così i 12,6 milioni; e 200 mila euro alla Film Commission FVG”.

Accanto agli interventi finanziati con gli emendamenti, l’assessore ha ricordato le principali misure già contenute nella manovra. Tra queste, 50 milioni di euro al Frie (Fondo di rotazione per iniziative economiche) per l’attività di concessione ed erogazione dei finanziamenti agevolati, in risposta all’aumento della domanda registrato nei primi sette mesi del 2025. “La crescita dei finanziamenti concessi testimonia la vitalità delle imprese del Friuli Venezia Giulia – ha commentato Bini – e la loro volontà di continuare a investire in sviluppo, tecnologia e sostenibilità, confermando la solidità del nostro tessuto economico”.

Sempre in tema di credito, l’assestamento introduce una misura di contribuzione integrativa per l’abbattimento degli oneri finanziari sui finanziamenti agevolati destinati agli investimenti manifatturieri, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Fvg Manifattura 2030. La manovra prevede inoltre 2,3 milioni di euro per opere di urbanizzazione di via Timavo, nel consorzio Coseveg, a sostegno del porto di Monfalcone, e 700 mila euro per interventi stradali e ciclopedonali nel consorzio Ponte Rosso (Ziprt). “Con questo assestamento – ha concluso Bini – rafforziamo la competitività del sistema produttivo e la capacità dei consorzi di offrire servizi qualificati alle imprese, creando le condizioni per nuovi investimenti e nuova occupazione in tutto il Friuli Venezia Giulia”.

