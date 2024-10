Assestamento bis: Zilli, oltre 266 mln per coesione sociale e sviluppo

Questa manovra autunnale rappresenta una straordinaria occasione per dimostrare ancora una volta quanto l’Amministrazione regionale tenga alla coesione sociale e allo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia. Realizziamo questi obiettivi garantendo in questa parte finale dell’anno risorse ingenti – 266,5 milioni di euro – per la sanità e le politiche sociali con particolare attenzione alle fasce più fragili della nostra comunità, per i fondi di rotazione che sono strategici per l’economia e per l’agricoltura e per il sostegno agli investimenti nella nostra Regione”.

Lo ha affermato oggi a Trieste l’assessore alle Finanze Barbara Zilli nel corso del dibattito sul ddl 26 “Misure finanziarie multisettoriali”.

“Il Friuli Venezia Giulia continua a ottenere ottimi risultati e a mostrare un buon trend di crescita – ha aggiunto Zilli -. Grazie a interventi strutturali, frutto di una programmazione attenta, vogliamo sostenere i settori strategici della nostra Regione nella convinzione che siano utili a promuovere ulteriore sviluppo sul nostro territorio”.

“Destiniamo in questa manovra risorse importanti grazie all’esercizio della nostra autonomia, alla grande tenuta economica del nostro tessuto produttivo e a una pianificazione finanziaria efficace, capace di utilizzare al meglio i conguagli delle entrate di anni pregressi e le disponibilit