Assestamento del Bilancio regionale, via alla discussione

Entra nel vivo la manovra di assestamento della Regione Friuli Venezia Giulia, con numeri da record: un miliardo e 350 milioni di euro a disposizione. Dopo l'approvazione del rendiconto 2023 con il sì del centrodestra, il no del Gruppo misto e l'astensione di Pd e Patto per l'Autonomia, oggi è cominciata la discussione in Consiglio regionale del documento finanziario estivo. Positivo il giudizio dei consiglieri di maggioranza ai quali la ricchezza delle poste ha consentito di presentare numerosi emendamenti.

Nonostante le cifre da record, per gli esponenti della minoranza si tratta di una manovra senza visione e con molte lacune.

La maratona consiliare continuerà domani per concludersi giovedì con il voto finale.