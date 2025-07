Assestamento. I Commissione: manovra da 1 miliardo e 191 milioni

Un miliardo e 191 milioni di euro: È questo l’ammontare delle risorse finanziarie su cui può contare la manovra estiva di assestamento di bilancio, il cui iter di esame, in Consiglio regionale, è iniziato oggi con l’illustrazione da parte dell’assessore alle Finanze, Barbara Zilli, nella I Commissione, presieduta da Markus Maurmair (FdI) e allargata ai presidenti delle altre commissioni consiliari. “La gestione dell’esercizio finanziario 2024 si è chiusa con un avanzo libero pari a 1,26 miliardi di euro che si è tradotto in un raddoppio delle spese d’investimento: se nel 2023 gli investimenti erano stati pari a 827 milioni di euro, il 2024 si è chiuso con 1,952 miliardi – ha fatto sapere Zilli ribadendo ancora una volta “la prudenza contabile su cui si innesta l’azione di governo del Fvg che ha permesso di mantenere una struttura del bilancio flessibile, con una capacità di reazione positiva ad eventuali stress finanziari”. L’assessore regionale ha aggiunto che il “rendiconto finanziario 2024 ha registrato un incremento molto significativo sul fronte dei pagamenti, che sono aumentati di 352 milioni di euro rispetto al 2023. Tutti dati che attestano l’oculatezza delle scelte amministrative della Regione”.

Il trend di crescita viene riportato anche dal Documento di economia e finanza regionale (Defr 2026) da cui emerge che “nel 2024 il pil del Fvg è cresciuto dello 0,5% (pari a 46 miliardi di euro) e per il 2025 si prevede una crescita dello 0,4%”. Segnali positivi – è stato spiegato in Commissione – arrivano anche dall’export che, dopo un rallentamento registrato nel 2023, ha mantenuto una certa stabilità, segnando un +0,2% sui valori correnti. Dal Defr emerge anche che “il mercato del lavoro è in espansione, con le unità in crescita del 2,1% rispetto al 2023 e un tasso di disoccupazione che, attestandosi sotto il 5%, risulta il più basso degli ultimi 12 anni. Un contributo consistente per la crescita dell’economia regionale è stato, inoltre, fornito dai servizi, per un valore aggiunto pari a 28,6 miliardi di euro correnti”. Tra gli altri dati degni di nota anche “gli oltre 10 milioni di presenze turistiche sul territorio (il 2,9% in più rispetto all’anno precedente), la crescita dell’aeroporto di Trieste con nuove destinazioni e la percentuale di cittadini (89,2%) che possiede case di proprietà, un dato record per la regione”. Sul disegno di assestamento, Zilli ha rimarcato “i recenti emendamenti di Giunta, per oltre 35 milioni di euro” soffermandosi sui principali investimenti della manovra nel suo complesso: 40 milioni di euro per il fondo di rotazione, 35 milioni per PromoTurismoFvg, ulteriori 7 per lo scorrimento delle graduatorie dei bandi destinati al fotovoltaico, 6,5 per opere di infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria a beneficio dei consorzi e degli interporti del territorio, 6 per lo sviluppo delle comunità energetiche regionali, 15 per gli impianti sportivi, 7 per il recupero di beni culturali; e ancora oltre un milione di euro per Pordendone capitale del cultura, 4,5 milioni per la scuola, altri 4 per il fondo alla disabilità, 3 milioni per i premi studio per chi si laurea in infermieristica e altri 3 per le foresterie sanitarie”. Per quanto riguarda, invece, il patrimonio, il demanio e i servizi informativi, l’assessore regionale Sebastiano Callari ha fatto sapere che “1 mln e 307 mila euro saranno destinati alla concessione di incentivi per la costruzione e il funzionamento delle componenti passive e attive di una rete mobile di rilevanza regionale nelle aree sprovviste di adeguata copertura, e che altri importanti interventi riguarderanno l’elaborazione del Piano di utilizzo del demanio marittimo”. Tante le domande e le considerazioni avanzate dai consiglieri di Opposizione.

Rosaria Capozzi (M5s) ha espresso apprezzamento “per i 40 milioni che saranno destinati al fondo di rotazione e alle risorse assegnate per il fotovoltaico e la mobilità ciclopedonale”. Andrea Carli (Pd) ha evidenziato che “andrebbe fatto un approfondimento su come mai per il quarto anno di fila il pil del Fvg risulta essere comunque più basso rispetto a quello nazionale” mentre è “certamente un dato positivo che si sia registrata una diminuzione del numero di famiglie in povertà economica”. Marco Putto (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) ha chiesto se “ci saranno ulteriori fondi che verranno assegnati nelle annualità successive al disegno di legge da poco approvato per la rigenerazione del patrimonio edilizio, e quante sono ancora le risorse da allocare per l’assestamento”. Anche Francesco Martines (Pd), Serena Pellegrino (Avs), Roberto Novelli (Forza Italia) e Massimo Moretuzzo (Patto-Civica) hanno chiesto alcuni chiarimenti sulle poste di bilancio e su eventuali programmi strategici in materia di multiutility, ambiente, rete mobile e montagna. Secondo Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) il “Defr 2026 appare come un documento autocelebrativo in cui vengono evidenziati solo i dati positivi, ma non quelli negativi”, mentre Laura Fasiolo (Pd) ha posto attenzione “sul servizio di psicologia scolastica e sulla necessità di destinare risorse all’insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri che arrivano sul territorio regionale ad anno scolastico già iniziato”. Il capogruppo di Fp, Mauro Di Bert, ha espresso “apprezzamento sulla manovra di assestamento che prevede importanti poste di bilancio che permetteranno al Friuli Venezia Giulia di essere più competitivo”. In replica, Zilli ha fatto sapere che “le risorse ancora da allocare sono pari a 280 milioni di euro circa”. “I numeri che offriamo – ha aggiunto ancora l’assessore – non sono celebrativi, ma neppure la ricetta della felicità. Siamo sempre alla ricerca del confronto: spirito questo che porteremo anche in Aula con l’auspicio che si possa costruire una manovra solida a beneficio di tutti i cittadini del Fvg”.