Assestamento: nuove risorse a Cultura e Sport per 54 mln

“Le misure previste nella manovra di assestamento, che integrano di complessivi 54 milioni di euro le risorse a bilancio per la Cultura e lo Sport, rappresentano l’applicazione concreta di una precisa visione che l’Amministrazione regionale promuove. Riteniamo fondamentale che l’indotto economico prodotto da questi settori consenta, da un lato, di offrire opportunità lavorative a molte persone e, dall’altro, di garantire all’ente pubblico un ritorno economico da poter reinvestire a beneficio del territorio. I risultati degli sforzi sin qui prodotti sono lusinghieri: basti pensare che il nostro sistema delle Imprese culturali creative produce quasi il 6% del Pil regionale, pari a circa 2,2 miliardi di euro, ed è animato da più di 5mila realtà e oltre 33mila addetti”. Lo ha detto oggi in V Commissione il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura e Sport Mario Anzil, nel corso dell’illustrazione del ddl di assestamento per le parti di sua competenza. Introducendo le poste afferenti alla macro-voce della Cultura, il rappresentante dell’Esecutivo regionale ha voluto sottolineare come il binomio tra Go!2025 e la capitale italiana della Cultura a Pordenone nel 2027 rappresenti “un traguardo eccezionale, reso possibile dalla presenza sul territorio di un sistema di operatori culturali di eccellente livello e dalla fruttuosa sinergia creatasi con le istituzioni. Riserviamo in questa manovra una cifra iniziale di un 465mila euro per il sostegno a progetti, azioni e interventi, anche di investimento sul patrimonio culturale, e manifestazioni legate all’evento pordenonese”.

Di particolare rilievo il finanziamento di 5 milioni di euro riservato a Erpac per il recupero e la valorizzazione del parco storico di Villa Manin, al fine di incrementarne la fruizione pubblica e l’utilizzo per finalità culturali. Analoga cifra sarà destinata a valere sui bandi approvati nel 2024 per incentivare progetti di valorizzazione dell’architettura fortificata (3,5 milioni) e di giardini storici (1,5 milioni).

Altre risorse verranno assegnate al fine di migliorare la fruibilità dell’opera artistica digitale di Galleria Bombi a Gorizia: nello specifico, 1,3 milioni di euro a Erpac per la gestione dei servizi di accoglienza, biglietteria, sorveglianza di sala e assistenza al pubblico; 600mila euro al Comune di Gorizia a copertura delle spese di gestione in tre anni. Saranno inoltre finanziati con 400mila euro interventi volti ad assicurare l’accessibilità ai siti Unesco da parte delle persone con disabilità e, con altri 400mila euro, l’acquisto da parte dell’Ente regionale teatrale (Ert Fvg) dell’immobile di viale Duodo a Udine in cui è collocata la sede dell’associazione. In ambito sportivo, dove la Regione è ai vertici nazionali per investimenti sia in relazione al numero di abitanti sia in termini assoluti, il vicegovernatore ha confermato l’impegno dell’Amministrazione regionale per l’adeguamento degli impianti del territorio.

“Con un nuovo stanziamento di 14,9 milioni di euro – ha annunciato Anzil – andremo a finanziare, tramite apposito bando, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”. Il Comune di Cividale del Friuli riceverà un contributo di 2 milioni di euro per i lavori necessari alla riapertura della piscina comunale (rifacimento della copertura, manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica dell’edificio), in aggiunta agli 1,5 milioni stanziati in Stabilità per il finanziamento del primo lotto. Godranno di specifici finanziamenti anche due eventi sportivi di carattere continentale: il campionato europeo di Powerchair Football (100mila euro) che si svolgerà a Lignano dal 17 al 25 settembre e l’European Forester’s Biathlon Competition (300mila euro) in programma a Forni Avoltri nel 2026. Prevista, infine, una ridefinizione delle modalità di finanziamento delle squadre dilettantistiche di vertice negli sport di squadra e nella ginnastica.