Assestamento: quasi 650mila euro per i lavori della nuova sede Insiel di Udine

“Con un emendamento in assestamento abbiamo deciso di allocare quasi 649mila euro per i lavori di riqualificazione dell’immobile di proprietà della Regione che si trova a Udine in via San Francesco, destinato a ospitare la nuova sede di Insiel spa. Nell’ultimo periodo i costi sono aumentati rispetto i preventivi iniziali. Queste risorse servono per garantire il completamento dell’opera alla società che rappresenta il braccio operativo dell’Amministrazione nello sviluppo del suo sistema digitale integrato”. Lo ha affermato oggi l’assessore al Patrimonio Sebastiano Callari durante il dibattito in Consiglio regionale. “L’ultimazione di questo intervento è importante anche da un punto di vista economico per le casse della Regione perché – ha spiegato Callari – metterà l’Insiel nelle condizioni di abbandonare l’attuale sede di via del Cotonificio dove attualmente è in affitto”. Nel corso della seduta si è parlato anche del Parco Basaglia di Gorizia.

“La prossima settimana – ha annunciato l’assessore – è in programma un punto stampa sullo stato dei lavori e sulla progettazione dell’intervento che è stata modificata. L’obiettivo è di aprire al più presto il cantiere”. “In futuro – ha aggiunto l’esponente della Giunta Fedriga – vogliamo anche riqualificare gli immobili presenti nell’area, a partire dalla struttura dove operava lo stesso Basaglia che ha un grande significato simbolico”. Il passaggio finale è stato dedicato agli interventi normativi che porteranno alla definizione del nuovo Piano di utilizzo del demanio marittimo a uso turistico.