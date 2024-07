Assestamento. Spagnolo (Lega): risorse idriche, 4,5 milioni a Lignano

“Sono state presentate dall’assessore alla Difesa dell’ambiente Scoccimarro due misure all’interno della legge di assestamento che interessano in maniera importante il nostro territorio e, in particolare, il Comune di Lignano”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del gruppo Lega Maddalena Spagnolo che commenta al termine dell’approvazione in IV commissione delle parti di competenza della legge di assestamento. “Mezzo milione di euro sarà destinato al Comune di Lignano – prosegue Spagnolo – per un progetto pilota per la difesa della costa dall’erosione, un fenomeno che negli ultimi anni ha ridotto notevolmente il nostro litorale rischiando di causare ingenti danni al turismo estivo”.

“Ricordo, inoltre, lo stanziamento di 4 milioni per la realizzazione di una serie di progetti per la depurazione delle acque nel territorio della bassa friulana – sottolinea l’esponente di maggioranza – tra San Giorgio e Lignano. Ad oggi un solo depuratore serve l’intero territorio di 700mila persone e con questo stanziamento partirà la realizzazione di un progetto pilota che si sostanzia in un sistema di infrastrutture per la captazione, la potabilizzazione e la distribuzione di acque sotterranee nelle aree del territorio regionale, situate al di sotto della linea delle risorgive e non servite da acquedotto”. “Ringrazio – conclude Spagnolo – l’assessore e la Giunta per aver, ancora una volta, voluto mettere il nostro territorio al centro di misure importanti per i cittadini”.