Assestamento:Zilli, oltre 87milioni per infrastrutture, turismo e ambiente

“L’azione della Regione, attraverso questa serie di emendamenti che valgono oltre 87 milioni di euro, punta alla sicurezza del territorio, al rafforzamento delle reti infrastrutturali e alla valorizzazione del comparto ricettivo-alberghiero, al fine di creare le migliori condizioni per l’attrattività del sistema Fvg”.

Così oggi l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a seguito della riunione di Giunta, nel corso della quale sono stati approvati una serie di emendamenti alla struttura dell’assestamento di bilancio.

Nel dettaglio, sono previsti 50 milioni di euro per consentire l’attivazione di specifici fondi destinati a sostenere la realizzazione di iniziative di investimento considerate strategiche per il settore turistico-alberghiero della Regione.

Nell’ambito della sicurezza ambientale sono stati individuati 2.830.000 euro per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di naturalità del lago dei Tre Comuni (nei territori di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis).

In tema di infrastrutture si registrano 3 milioni di euro destinati, come contributo integrativo, all’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone, per il completamento degli interventi di infrastrutturazione e la realizzazione di specifici interventi complementari. Tali opere sono finalizzate a potenziare e garantire la piena fruibilità del sito in relazione alle esigenze della logistica dell’ultimo miglio.

In relazione alla sicurezza infrastrutturale, al Comune di Gorizia vengono destinati 6 milioni di euro per finanziare un importante intervento sul ponte di Piuma, mentre sono previsti 550mila euro a favore del Comune di Pravisdomini per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte comunale.

Per quanto riguarda l’edilizia popolare, sono destinati 4 milioni di euro, in via sperimentale per l’anno 2025, all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Udine (Ater) per la riqualificazione di un immobile nell’ambito di un progetto sperimentale dell’abitare comune.

In vista del 50. anniversario del terremoto del 1976, l’Amministrazione ha previsto la realizzazione di una serie di eventi. A tal fine viene destinato 1 milione di euro all’Associazione Comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli e ai Comuni individuati come disastrati. Sempre per le finalità legate al ricordo del 6 maggio, sono stanziati altri 2 milioni di euro per la messa a norma della Caserma Goi-Pantali di Gemona. Con lo stesso obiettivo del 50. dal sisma sono previsti 400mila euro per importanti eventi culturali.

Infine, in ambito sportivo, in considerazione dell’aumento dei prezzi e dei costi delle opere, è previsto un nuovo canale contributivo per il finanziamento dei quadri economici delle opere pubbliche impiantistiche sportive: nello specifico, si tratta di 3 milioni di euro a favore dei Comuni.