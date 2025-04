Assicurazioni Generali, alla guida restano Sironi e Donnet

Sono stati confermati a maggioranza dai soci alla guida di Assicurazioni Generali – nel corso dell’assemblea che si è tenuta oggi a Trieste al Generali Convention Center – il presidente Andrea Sironi e l’amministratore delegato Philippe Donnet.

Le loro nomine erano sostenute da Mediobanca che puntava alla continuità sulla base dei risultati ottenuti.

Nel nuovo consiglio di amministrazione siederanno oltre a Donnet e Sironi, Clemente Rebecchini, Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone, Flavio Cattaneo, Marina Brogi e Fabrizio Palermo.

Dopo la conferma di Sironi e Donnet alla guida di generali sono arrivati gli auguri della deputata del Pd Debora Serracchiani “Auguro al vertice di Generali di proseguire e consolidare il lavoro che ha condotto la compagnia a conseguire rilevanti obiettivi sul piano internazionale, superando con successo le diverse sfide di scenari in continua evoluzione. Importante confermare le specifiche caratteristiche di una solida holding globale leader in Europa, fortemente radicata in Italia e tuttora protagonista nella città di Trieste dove ha visto la luce”.