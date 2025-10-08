  • Aiello del Friuli
Associazioni: dal Consiglio regionale 1,8 milioni e aumentano i finanziamenti

A Udine il Consiglio regionale ha fatto il bilancio delle risorse destinate alle associazioni e sono state illustrate le novità che vedranno alzarsi il limite di finanziamenti
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

Più di 600 domande, 428 beneficiari, un milione e ottocentomila euro già impegnati nel corso del 2025. E’ il bilancio illustrato a Udine dal Consiglio regionale riguardo alle iniziative organizzate dalle associazioni del territorio. Ma in mancano le novità, in vigore dal primo novembre

Ampia la distribuzione geografica dei contributi, che ha visto 209 domande accolte in provincia di Udine, 128 a Pordenone, 52 a Gorizia e 39 a Trieste per iniziative culturali seguite da quelle sociali, artistiche, turistiche, sportive, folcloristiche e ambientali.

Le manifestazioni supportate non godono già di altri finanziamenti da parte di enti regionali, con l’eccezione dei soggetti che beneficiano della legge “salva-sagre” e che quindi possono cumulare due canali di sostegno pubblico. Per il 2026 il budget è di 3 milioni

