Importante ricambio generazionale in Sparkasse

Una giornata dedicata ai neoassunti Sparkasse all’insegna del motto “Welcome on board”. Un forte messaggio di engagement è arrivato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò che ha dato il benvenuto ai nuovi collaboratori, illustrando la struttura della banca e del gruppo nonché le sfide da affrontare per il futuro. I neoassunti sono stati salutati anche da tutti i Responsabili di Direzione, che hanno dato una visione complessiva della banca, spiegando i valori, i progetti, le responsabilità e rispondendo alle tante domande.

“Il futuro dell’azienda lo costruiamo con le persone ed è grazie al contributo dei nostri collaboratori che riusciamo a essere un’azienda di successo. Le nuove assunzioni fanno parte del programma di ricambio generazionale e di crescita. E svilupparsi significa anche essere in grado di governare il turn over del personale, dovuto soprattutto a seguito dei pensionamenti. Siamo un’azienda attrattiva come datore di lavoro e registriamo un buon successo nelle campagne di recruiting. Il nostro obiettivo è quello di motivare al meglio i nuovi colleghi, fidelizzandoli il più possibile.” sottolinea l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò.

“Siamo sempre in ricerca di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco e di fare un percorso di crescita all’interno della nostra banca. Prevediamo assunzioni molto importanti anche per il prossimo anno, avendo diverse posizioni già aperte nei diversi ambiti della banca,” spiega Marika Bordin, Responsabile People Management, che aggiunge: “Ciò che conta è anche di riuscire a mettere a disposizione misure di welfare aziendale in grado di valorizzare i dipendenti e di permettere loro di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Offriamo ad esempio polizze assicurative e fondi pensioni che danno serenità ai nostri dipendenti e alle loro famiglie, e introduciamo sempre nuove opportunità, come ad esempio l’utilizzo della nuova palestra aziendale. Oltre a questo, offriamo tanta formazione, abbiamo una propria Academy aziendale grazie alla quale ogni collaboratore usufruisce in media di 45-50 ore di formazione all’anno.”