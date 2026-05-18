Aster Coop festeggia 50 anni: bilancio 2025 in crescita tra produzione, occupazione e utili

Cinquant’anni di storia, crescita e cooperazione. È questo il messaggio emerso dall’assemblea di bilancio, tenutasi oggi a Pradamano, di Aster Coop la cooperativa con sede a Udine specializzata nella logistica integrata, che oggi conta oltre 900 soci ed è presente in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Marche.

Nel corso dell’assemblea è stato approvato il bilancio 2025, che evidenzia un andamento positivo sotto tutti i principali indicatori economici: valore della produzione in crescita dell’11,94%, EBITDA in aumento del 5,82%, risultato operativo in crescita del 14,10% e un utile pari a 85 mila euro.

Un risultato che conferma il percorso di consolidamento e sviluppo della cooperativa, fondata nel 1976 e oggi tra le realtà cooperative più strutturate del settore logistico nel Nord Italia.

L’assemblea ha rappresentato anche un momento simbolico e identitario per la cooperativa. Oltre alla celebrazione dei 50 anni di attività, Aster Coop ha presentato ufficialmente il nuovo logo aziendale e lanciato il “Premio di Laurea Aster Coop”, realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Udine, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il mondo cooperativo, la formazione e i giovani.

Nel corso della giornata sono stati inoltre premiati sette soci lavoratori per aver raggiunto i 30 anni di attività all’interno della cooperativa, a testimonianza di un modello imprenditoriale fondato sulla partecipazione, sulla continuità occupazionale e sulla valorizzazione delle persone.

A portare il proprio saluto all’assemblea sono intervenuti gli onorevoli Debora Serracchiani e Walter Rizzetto, oltre alla presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, e al responsabile di Legacoop Produzione & Servizi Veneto, Denis Cagnin.

Il Presidente di Aster Coop, Claudio Macorig, nella relazione sulla gestione, ha richiamato le recenti notizie che stanno interessando il mondo industriale: “Siamo in una fase di forte cambiamento che coinvolge intere filiere, compresa la logistica. Si tratta di segnali che richiedono attenzione e senso di responsabilità. In questo contesto emerge il valore della cooperazione. Una cooperativa non è guidata da logiche finanziarie di breve periodo e non ricorre a processi di delocalizzazione: il suo radicamento nei territori e il legame con i propri Soci-lavoratori rappresentano un elemento strutturale del proprio modello. Per questo è fondamentale fare sistema lungo la filiera e con il territorio, valorizzando collaborazione e flessibilità, con l’obiettivo di tutelare il più possibile il lavoro e le persone. È pertanto auspicabile che il sistema industriale mantenga attenzione alla continuità produttiva e alla sostenibilità sociale delle proprie scelte, per non compromettere la tenuta occupazionale. Aster Coop non può governare gli scenari globali, ma può decidere come affrontarli: con equilibrio, unità e spirito cooperativo. È proprio nei momenti complessi che una cooperativa dimostra la propria differenza.”

Aster Coop opera oggi nel settore della logistica integrata e dei servizi di magazzino per importanti realtà industriali e della grande distribuzione, mantenendo al centro il modello cooperativo e la partecipazione dei soci lavoratori.