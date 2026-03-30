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Economia

Aster Coop compie 50 anni: mezzo secolo di cooperazione, lavoro e logistica nel cuore del Friuli

Martedì 31 marzo, nel Salone del Parlamento del castello di Udine, la cooperativa celebra il suo anniversario con un convegno tra istituzioni ed economia e la presentazione in anteprima del libro "Logistica di valore"
Redazione
Autore: Redazione

Cinquant’anni di storia che raccontano molto più di un’impresa. Mezzo secolo che parla di donne e uomini che hanno trasformato un’idea in un progetto di vita condiviso, costruendo nel tempo una realtà solida e radicata nel territorio. Un’esperienza cooperativa capace di attraversare cambiamenti e difficoltà, generando valore economico e sociale per il territorio e per le persone.

Martedì 31 marzo, a partire dalle 18, nel Salone del Parlamento in castello a UdineAster Coop, cooperativa di logistica con sede a Udine, celebra con un convegno non tanto i suoi “50 anni di storia” quanto “50 anni dentro i cambiamenti”: del lavoro, dell’economia e della logistica. Una serata, alla quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico regionale, che non vuole essere un mero momento celebrativo autoreferenziale, ma un appuntamento in cui s’intende legare la storia dell’impresa ai mutamenti del Paese e del territorio, rafforzando la reputazione istituzionale della cooperativa e raccontando un’esperienza capace di leggere i cambiamenti economici e sociali.

Il lavoro che cambia, l’impresa che evolve

La serata, dopo l’apertura affidata ai saluti del presidente di Aster Coop, Claudio Macorig, e dell’ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, entrerà nel vivo (18.30) con il talk, guidato dal CEO di Viblio Michele Valerio, dal titolo “Il lavoro che cambia, l’impresa che evolve” a cui prenderanno parte l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, il presidente nazionale di Legacoop, Simone Gamberini, e dall’ex vicepresidente logistica di Electrolux Professional Waldo Pagani.

Il libro e le altre iniziative

L’evento organizzato dalla cooperativa sarà anche l’occasione per presentare in anteprima il libro “Logistica di valore”, scritto da Federico Gangi con la prefazione di Giuliano Poletti, che racconta proprio i 50 anni di Aster Coop, a partire da quel lontano 31 marzo 1976 in cui venne costituita la Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo di Udine, detta COFAMO, gettando così le basi per l’odierna Aster Coop.

Non mancheranno altri annunci e sorprese che verranno svelate nel corso della serata prima dei saluti finali affidati al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, all’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, al direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, e alla presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig.

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