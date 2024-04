A&T 2000 S.p.A. tra i protagonisti della Paper Week di Comieco

Ritorna per la IV edizione la Paper Week, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai Per la Sostenibilità.

Dall’8 al 14 aprile 2024 i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso iniziative ed eventi su tutto il territorio nazionale. Il programma completo della Paper Week è disponibile sul sito comieco.org.

L’anima della manifestazione sono i Paperweeker, le realtà che hanno deciso di raccogliere l’appello di Comieco a farne parte con iniziative speciali per raccontare il mondo della carta (e del suo riciclo) con punti di vista inediti e originali.

Tra queste anche A&T 2000 S.p.A. parteciperà a questa importante iniziativa di rilievo nazionale attraverso la pubblicazione online, nel corso della Paper Week, di una simpatica storia a fumetti “in pillole” sul corretto conferimento della carta e del cartone. Il messaggio verrà veicolato sia sul sito internet www.aet2000.it che sul canale Facebook aziendale tramite immagini e slogan che, in maniera divertente, indicheranno come separare correttamente la carta, il cartone e i cartoni per bevande. Ci saranno sia utili consigli su come conferire questi materiali ma anche indicazioni per sfatare i “falsi amici” della carta e del cartone.

L’obiettivo è aumentare ulteriormente la qualità della raccolta, evitando il più possibile il conferimento di materiali estranei, che complicano e rendono più costoso il successivo riciclo.

Nei 79 comuni serviti da A&T 2000 la qualità della carta e del cartone raccolti è già molto elevata, con solo l’1% in media di scarto, come dimostrano i risultati della selezione presso l’impianto di proprietà sito a Rive d’Arcano (UD). In ogni caso, è sempre utile e doveroso fare un ripasso delle buone regole della raccolta differenziata, sia per i nuovi utenti che per quelli storici, che ormai dal 2007 praticano la raccolta porta a porta.

A&T 2000 ringrazia Comieco per il coinvolgimento in questa bella iniziativa e rimane a disposizione per ulteriori future collaborazioni anche con gli altri consorzi di filiera CONAI, con l’obiettivo di costruire un presente e un futuro sostenibili insieme agli utenti del servizio e a tutti gli attori della filiera del riciclo.