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Economia

A&T 2000 Spa, approvato il bilancio 2025

Solidità economica, tariffe tra le più basse d’Italia e servizi di qualità per il territorio per l’azienda che serve 79 Comuni
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Il Coordinamento dei Soci per il controllo analogo congiunto di A&T 2000 Spa, presieduto da Enrico Mossenta, e l’Assemblea dei Soci, presieduta da Alberto Rigotto, nelle sedute del 27 maggio hanno approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2025. L’approvazione dell’assemblea, alla quale hanno partecipato numerosi i soci (90 % del capitale sociale), ha confermato un quadro complessivo di solidità economica, equilibrio finanziario e rafforzamento dei servizi ambientali sul territorio.

Il 2025 si chiude con risultati pienamente in linea con gli indirizzi degli Enti soci: i ricavi complessivi sono di 40,5 milioni di euro di cui oltre un quarto derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti riciclabili, l’Ebitda è di 3,28 milioni di euro (in forte crescita rispetto al 2024: + 75%), mentre il risultato netto è di 170.433 euro

A&T 2000 conferma il proprio ruolo di riferimento nella gestione dei rifiuti  con 79 Comuni serviti (di cui 74 con raccolta porta a porta), 99.300 tonnellate di rifiuti raccolti, l’80 % di raccolta

Nel 2025 sono stati rafforzati i servizi e il rapporto diretto con utenti e Comuni, tramite la gestione del numero verde (quasi 40.000 le telefonate gestite), la distribuzione dei contenitori e la gestione di 57 centri di raccolta e 4 centri del riuso.  La società si è anche occupata della raccolta dei rifiuti in occasione di eventi e manifestazioni (262 eventi in 60 Comuni), con risultati di eccellenza anche in contesti complessi.

In particolare, durante il 65° anniversario delle Frecce Tricolori è stato raggiunto il record dell’86% di raccolta differenziata, con un significativo impegno di tutta la struttura societaria.

Nonostante la manovra economica straordinaria di riequilibrio tariffario del 2025, approvata dai Soci e da Ausir, le tariffe applicate da A&T 2000 rimangono basse. Durante l’assemblea è stato diffuso il dato della tariffa media 2025 derivante dai PEF (al lordo dell’IVA e al netto della TEFA e componenti perequative) per una famiglia di tre persone in regime di tariffa corrispettiva gestita da A&T 2000, che ammonta a 250 euro contro i 288 euro della media del Nord Italia, 358 euro del Centro e 378 euro del Sud. Anche lo scenario per il prossimo biennio conferma un sistema di tariffe basse, stabili e sostenibili con adeguamenti al di sotto dell’inflazione e conti in equilibrio.

Il 2025 rappresenta un anno di consolidamento e preparazione alle sfide future, con attenzione agli sviluppi normativi e al continuo miglioramento dei servizi, nella prospettiva dell’aggregazione con NET e Isontina Ambiente.

Il Presidente di A&T 2000 Alberto Rigotto ha commentato come “I risultati confermano la solidità della società e la qualità del servizio reso ai cittadini e ai comuni. A&T 2000 continua a investire in efficienza, sostenibilità e innovazione, mantenendo al tempo stesso tariffe tra le più contenute a livello nazionale”.

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