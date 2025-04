A&T2000, visite all’impianto di Rive d’Arcano

A&T 2000, gestore dei rifiuti in 79 comuni della Regione, sta per avviare una serie di iniziative di sensibilizzazione ambientale volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla tutela dell’ambiente.

Il primo progetto riguarda l’adozione del Patto “Ecologico” di Corresponsabilità dedicato alle ecocamminate o plogging, redatto sulla base dell’esperienza pilota in alcuni comuni, cui possono aderire le amministrazioni comunali e i loro cittadini, associazioni, scuole. Il Presidente di A&T 2000, Alberto Rigotto, spiega che «l’obiettivo è quello di supportare i cittadini volenterosi, cui va un plauso, che durante le loro passeggiate raccolgono i rifiuti abbandonati, assicurandone una gestione corretta e in sicurezza». A&T 2000 ha creato un vademecum, dei video e degli appositi sacchi dedicati per la raccolta del secco residuo, in modo che i volontari non debbano utilizzare quelli per la raccolta porta a porta. Tutte le informazioni sono reperibili su https://aet2000.it/servizi/utenze-domestiche-aziende/ecocamminate/