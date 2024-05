Ater Gorizia: manutenzione ordinaria e riqualificazione energetica

Grazie al PNC, il Piano nazionale complementare al PNRR, con il finanziamento del Programma “Sicuro, verde e sociale” l’ATER di Gorizia sta intervenendo sui propri stabili con una serie di cantieri che consentiranno di portare a termine opere di sistemazione di diversi edifici, con una spesa complessiva di oltre 4 milioni e 500 mila euro. Proseguono infatti a ritmo serrato e nel rispetto del cronoprogramma le attività manutentive messe in campo a Gorizia, Fogliano-Redipuglia e Monfalcone.Un primo intervento riguarda due palazzine situate a Gorizia in via Marega. I lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica e ambientale, iniziati nell’ottobre 2022, comprendono la rimozione di amianto, il rifacimento del rivestimento a cappotto e la centralizzazione dell’impianto di riscaldamento. “Questi lavori miglioreranno significativamente il comfort abitativo e ridurranno i costi di gestione per gli inquilini,” afferma il presidente di ATER Gorizia, Fabio Russiani.Un secondo importante intervento è in corso a Fogliano-Redipuglia, in via Bersaglieri, per un valore di 980.000 euro. I lavori, che comprendono la posa del cappotto esterno e la sostituzione dei serramenti, aumenteranno il comfort interno e ridurranno le spese di riscaldamento.A Gorizia, in via Mochetta, i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica sono già conclusi, con una spesa di circa 300.000 euro. Ora è in corso il collaudo delle opere per l’assegnazione dei due alloggi disponibili.Infine, a Monfalcone, in via Romana, i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica e ambientale procedono con un importo di circa 450.000 euro. L’intervento include la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del cappotto esterno e il rifacimento della copertura.”Questi interventi non solo migliorano la qualità della vita dei nostri residenti, ma dimostrano anche il nostro impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica.” conclude Russiani.