Ater interverrà su patrimonio edilizio Fontanafredda

“L’attività di programmazione che è in corso da parte delle Ater e che è già stata oggetto di finanziamento regionale, fin dall’anno scorso, include sia nuovi interventi che ristrutturazioni di edifici esistenti, con particolare attenzione all’efficientamento energetico di molti edifici. Oggi abbiamo condiviso con Ater Pordenone e sindaco di Fontanafredda le priorità per questo Comune”. Lo ha annunciato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a termine dell’incontro che si è tenuto stamattina con il presidente di Ater Pordenone Mauro Candido, il direttore Lorenzo Puzzi e il sindaco di Fontanafredda Michele Pegolo.

“L’incontro di oggi ha avuto ad oggetto proprio la valutazione congiunta delle necessità di intervento riguardo al patrimonio edilizio esistente, individuando la torre nella zona ex Peep come prioritaria. Si tratta di un edificio che ospita 59 alloggi, risalenti agli anni ’70, che ha bisogno di un intervento sull’involucro edilizio e sugli impianti finalizzato a dare una performance e un comfort completamente diversi sia a livello di isolamento che idrotermico-sanitario” ha specificato l’assessore. Come ha voluto infine ricordare Amirante “il patrimonio edilizio delle Ater è stato oggetto di intervento negli ultimi anni grazie a fondi Pnrr e alla partecipazione ai bonus dello Stato per efficientamento energetico, ma non tutti gli interventi sono stati compiuti e portati a termine visti i tempi molto ridotti imposti dalle normative; pertanto, soprattutto le opere più complesse, sono rimaste escluse, ma troveranno copertura grazie alla pianificazione regionale concordata con le Ater”.