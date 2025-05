I numeri di Ater Udine: 8.700 alloggi al servizio del territorio

Considerando i dati raccolti al 31 dicembre 2024 e presentati oggi a Udine nel suo quartier generale, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (Ater) di Udine conferma il proprio ruolo centrale nella gestione del patrimonio abitativo pubblico, offrendo un totale di 8.740 alloggi distribuiti tra i Comuni dell’Alto Friuli, con 1.142 unità, e quelli del Medio e Basso Friuli, dove si concentra la maggior parte del patrimonio, pari a 7.598 unità. La gran parte degli alloggi, pari a 8.329, rientra nell’ambito dell’edilizia sovvenzionata, di cui 7.574 di proprietà ATER e 755 in gestione per conto dei Comuni. A questi si aggiungono 411 alloggi riconducibili ad altre forme di edilizia a canone calmierato, con 367 di proprietà diretta dell’ente e 44 comunali. In qualità di amministratore di condominio, ATER gestisce inoltre, ulteriori 2.089 alloggi di proprietà di terzi, a testimonianza dell’ampiezza e della complessità del patrimonio sotto la sua responsabilità.

“Questi numeri ci confermano quanto sia centrale il ruolo di Ater nel garantire il diritto all’abitare per migliaia di cittadini, in particolare per le fasce più fragili della popolazione – ha dichiarato la presidente Vanessa Colosetti –; lavoriamo ogni giorno per migliorare l’efficienza gestionale, la qualità del patrimonio e per dare risposte concrete a un bisogno abitativo che evolve e cresce. L’edilizia pubblica non è solo un servizio, ma un pilastro fondamentale di coesione sociale per il nostro territorio”.

L’analisi dell’età degli immobili evidenzia che oltre la metà degli alloggi (52%) è stata costruita o completamente ristrutturata tra il 1975 e il 1990, mentre solo il 4% risale al periodo più recente, tra il 2011 e il 2024, e un ulteriore 4% a prima del 1948. La capacità di soddisfare la domanda di edilizia sovvenzionata mostra nel 2024 un lieve incremento rispetto all’anno precedente, con 2.141 domande valide da soddisfare su un totale di 3.375, pari al 63%, a fronte di una media quinquennale del 69%. In riferimento ai canoni applicati, la maggior parte dei contratti si colloca nella fascia A, con un canone medio mensile di 74 euro per nuclei familiari con ISEE fino a 10.000 euro, mentre solo il 2% degli inquilini rientra nella fascia C, con un canone medio di 412 euro. Il canone mensile medio complessivo si attesta sui 124 euro. Dal punto di vista socio-demografico, il 46% dei nuclei familiari è composto da una sola persona, e solo il 14% include quattro o più componenti.

Gli inquilini italiani rappresentano l’82% del totale, mentre le persone con cittadinanza extra-comunitariacostituiscono il 16%. Per quanto riguarda l’età, quasi un terzo degli inquilini (29%) ha più di 65 anni, mentre le fasce giovanili e adulte si distribuiscono in modo abbastanza uniforme. I dati presentati delineano un quadro articolato della realtà abitativa gestita da Ater Udine, evidenziando tanto il valore sociale dell’ente quanto le sfide future legate al rinnovamento del patrimonio edilizio e al progressivo adeguamento dell’offerta alle nuove esigenze della popolazione.

Il punto su alcuni progetti ultimati e in corso

A Udine, Ater ha avviato la riqualificazione energetica di tre interventi principali: in via Afro Basaldella ha realizzato la sostituzione degli infissi, la coibentazione dell’edificio, l’adeguamento degli ascensori e l’installazione di un’antenna centralizzata per un importo di 2.190.882 euro (marzo 2021 – agosto 2022), migliorando la classe energetica da D ad A e risparmiando 54 tCO₂/anno; in via Divisione Garibaldi ha eseguito gli stessi lavori per 2.541.261 euro (da marzo 2023 a giugno 2024) con pari risparmio di 54 tCO₂/anno; in via Eritrea ha provveduto alla demolizione e ricostruzione dell’edificio per 7.802.539 euro (da giugno 2023, con fine lavori prevista per novembre 2025), ottenendo un risparmio di 189 tCO₂/anno.

Negli ultimi cinque anni l’Azienda ha investito complessivamente 81,2 milioni di euro € su 1.102 alloggi

(823 con Superbonus e 279 con PNRR), garantendo alle famiglie un risparmio medio del 60 % sui consumi

e un risparmio energetico annuo di 10.560 MWh (978.852 Smc di gas).

Nuovo bando per l’assegnazione di alloggi a Udine

La situazione attuale a Udine vede 2.987 alloggi, di cui 2.930 destinati a locazione a canone sovvenzionato (LA1) e 57 a canone fisso (LAF). Attualmente 307 unità LA1 sono in manutenzione, 59 disponibili, 73 sospese e 11 disdette. Gli alloggi pronti saranno assegnati nel breve termine dal sulla graduatoria attuale, aggiornata il 19/02/2025 con l’inserimento di aspiranti over 65 e sfrattati.

Il bando resterà aperto dal 19 maggio per 4 mesi e si prevede l’arrivo di circa 2.000 domande. Gli uffici effettueranno l’istruttoria e la Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi provvederà a valutare le domande per l’assegnazione degli alloggi nei successivi 8 mesi. A seguire, prevediamo 150 nuove assegnazioni su alloggi entro il 2026.

Tra le novità, la domanda online tramite Spid/Cie, un servizio di supporto digitale Ater‑MEC, sms informativi per gli interessati e sportelli telefonici (0432/491111) attivi 8–18.

Accordo con ETS per promuovere l’alfabetizzazione digitale

Con l’obiettivo di garantire maggiore equità nell’accesso alle risorse abitative pubbliche, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Udine (Ater Udine) ha sottoscritto un accordo con l’ETS Associazione Media Educazione Comunità APS (Associazione MEC di Udine) per promuovere l’alfabetizzazione digitale dei futuri assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le premesse di questo accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto, fondato sui principi della sussidiarietà orizzontale.

Con il lancio del nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Udine, le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale “Bandi” sul sito istituzionale di Ater Udine, previa autenticazione con Spid e seguendo le procedure indicate. Consapevoli delle difficoltà che molti aspiranti inquilini incontrano nell’utilizzo di strumenti digitali e nell’accesso a dispositivi informatici, Ater Udine ha attivato specifici Punti di facilitazione digitale, gestiti dall’Associazione MEC.

Per tutta la durata del bando, pari a quattro mesi, tre operatori professionali saranno disponibili presso le postazioni dedicate nei giorni di lunedì, martedì e giovedì. L’assistenza sarà erogata su appuntamento, da fissare chiamando il numero 0432/491111 e seguendo le istruzioni del call center. Gli operatori supporteranno gli utenti nella compilazione della domanda online e nella scansione dei documenti richiesti, assicurando così un servizio inclusivo e a misura di tutti. Intervento che consolida l’impegno nel colmare il divario digitale

e garantire il diritto all’abitazione.