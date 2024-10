Att. produttive: 18 ottobre in Fiera a Udine Agenda FVG Manifattura 2030

L’Assessorato alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia organizza, in collaborazione con The European House-Ambrosetti (TEHA), l’evento di presentazione delle linee guida per lo sviluppo del sistema industriale regionale. L’iniziativa, in programma nella giornata di venerdì 18 ottobre, si svolgerà a Martignacco nella sala Binaca della Fiera di Udine.

I lavori prenderanno il via alle 15 con il collegamento da New York che vedrà protagonista Federico Rampini, giornalista e saggista, editorialista del Corriere della Sera, il quale tratterà il tema dal titolo “Gli USA al bivio: le elezioni americane, rischi ed opportunità per l’economia europea”.

Successivamente Lorenzo Tavazzi, Senior partner e Responsabile dell’Area Scenari e Intelligence di The European House Ambrosetti (Thea), illustrerà l’Agenda FVG Manifattura 2030, strumento che contiene le linee guida per lo sviluppo del sistema industriale regionale. Chiuderanno i lavori gli interventi degli assessori regionali al Lavoro e alle Attività produttive Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini.

Le persone interessate a partecipare all’evento dovranno iscriversi entro il 16 ottobre al seguente link: https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=24241