Att. produttive: 2 milioni per start-up innovative regionali

“Per promuovere e sostenere gli imprenditori proprio nelle fasi di avvio e sviluppo di nuove start-up innovative regionali, dal 15 maggio al 16 giugno 2025 apriremo un nuovo canale contributivo a fondo perduto dedicato, con una dotazione di due milioni di euro. Andiamo così a favorire le nuove imprese nei settori più avanzati tecnologicamente nell’ambito del sistema manifatturiero e del terziario del Friuli Venezia Giulia”.

Ad annunciarlo è stato l’assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, che quest’oggi, nella sede di Udine della Regione, ha incontrato una delegazione di giovani imprenditori del Comitato imprenditoria giovanile della Camera di commercio di Pordenone-Udine, realtà presieduta da Luca Rossi. Nel ringraziare la delegazione per la folta presenza di rappresentanti all’incontro di oggi, l’esponente dell’Esecutivo Fedriga ha esortato i giovani imprenditori a “proporre con costanza le loro idee, contribuendo così fattivamente all’individuazione di strategie e forme di sostegno condivise” e ha ribadito la disponibilità della Regione all’ascolto e al confronto. “La volontà – ha sottolineato Bini – è, inoltre, quella di organizzare incontri a cadenza regolare con i giovani referenti delle categorie, così da instaurare un rapporto di collaborazione costante e fattivo, di dialogo diretto, per migliorare ulteriormente la comunicazione e la diffusione della conoscenza delle misure che la Regione destina a questo comparto strategico dell’imprenditoria del Friuli Venezia Giulia”.

A questo proposito, l’assessore ha apprezzato l’impegno del Comitato a veicolare e promuovere i bandi e i canali contributivi regionali tra i propri associati. Apprezzamento è stato espresso unanimemente dai referenti del Comitato rispetto agli sforzi compiuti dalla Regione per semplificare le procedure di accesso ai bandi, sburocratizzando laddove possibile il percorso tecnico. In conclusione, l’assessore ha informato i membri del Comitato dell’ambizioso piano di sviluppo industriale redatto in collaborazione con “The European House-Ambrosetti” e della sua attuazione: “L’Agenda Fvg Manifattura 2030 ha già trovato concretezza con la recente manovra di Stabilità, attraverso un primo stanziamento regionale di circa 57,5 milioni di euro, al quale si sono aggiunti 50 milioni di risorse Fesr – ha ricordato Bini -. In due mesi abbiamo programmato interventi per 107,5 milioni di euro, grazie ai quali, tra gli altri interventi, verranno aperti 11 bandi a favore delle imprese”.