Att. produttive: Bini, McDonald’s Gemona fa crescere territorio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “L’apertura dell’ottavo punto vendita McDonald’s in Friuli Venezia Giulia è un segnale importante che conferma l’attrattività della nostra regione e le opportunità che il Fvg offre in questo specifico settore della ristorazione. La presenza di un marchio internazionale sul nostro territorio è un valore aggiunto che si somma all’offerta occupazionale che porta con sé l’apertura di questa tipologia d’attività”.

Sono le parole dell’assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, che questo pomeriggio è intervenuto all’inaugurazione dell’ottavo punto vendita McDonald’s in regione, a Gemona del Friuli, insieme alla collega alle Finanze, Barbara Zilli. Hanno partecipato anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini, e il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant, insieme all’imprenditore Angelo Casa e alla comunità del territorio. Bini ha sottolineato l’importanza della partnership tra pubblico e privato nell’individuazione del personale del punto vendita di Gemona del Friuli: è stato infatti tramite un recruiting day organizzato dalla Regione, in collaborazione con il licenziatario McDonald’s, Angelo Casa, che è stato individuato il personale per la neonata attività lungo la strada statale 13 a Gemona del Friuli.

L’esponente dell’Esecutivo si è particolarmente congratulato con Angelo Casa per il suo impegno in Friuli Venezia Giulia: “Uno sforzo imprenditoriale, il suo, – ha detto Bini -, che lo porta a investire nel nostro territorio con ricadute significative. A lui e al suo staff un augurio per altri soddisfacenti traguardi. “L’apertura di una nuova attività sul territorio è sempre sinonimo di fiducia per il futuro – ha sottolineato Zilli -. Arricchisce l’offerta lungo un’importante arteria di passaggio, di collegamento, vocata al commercio e ai servizi, oltre a rappresentare un’opportunità dal punto di vista lavorativo”.