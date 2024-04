Att. Produttive: Biofarma impresa Fvg che ha conquistato mercati esteri

Biofarma è un esempio di come un’impresa di successo del Friuli Venezia Giulia, puntando sull’innovazione e l’internazionalizzazione, può conquistare i mercati esteri. Quest’azienda, fondata alla fine degli anni Ottanta a Mereto di Tomba, grazie alla lungimiranza e capacità imprenditoriale dei suoi fondatori, Germano Scarpa e Gabriella Tavasani, ha investito sugli Stati Uniti ampliando la propria gamma produttiva e dando vita anche a un’unità produttiva nel New Jersey. Un’altra storia di successo targata Friuli Venezia Giulia della quale essere orgogliosi e da proporre come esempio virtuoso.

È questo, in sintesi, quanto evidenziato dall’assessore alle Attività produttive e turismo che, unendosi alla missione istituzionale della Regione negli Stati Uniti d’America, ha vistato la sede di New York della Biofarma, chiamata Biofarma Us Llc.

L’assessore ha quindi evidenziato che l’internazionalizzazione è uno strumento imprescindibile per le imprese del Friuli Venezia Giulia intenzionate a crescere e conquistare ampie fette di mercato. La capacità del sistema regionale oggi è molto elevata e bisogna guardare oltre i nostri confini, a un mondo più ampio, per consolidare le produzioni locali e garantire crescita, sviluppo e occupazione.

L’azienda, controllata indirettamente dal Fondo Ardian Buyout Fund VII B SLP, è fortemente focalizzata su prodotti nutraceutici ed è leader indiscusso del mercato italiano nella produzione di integratori alimentari in forma farmaceutica solida (compresse, capsule, polveri). Fondata nel 1987 a Mereto di Tomba, Biofarma si è inizialmente concentrata sulla produzione di cosmetici in private label fino a quando, a metà degli anni Novanta, ha la produzione per includere integratori alimentari e dispositivi medici. Nel 2017 è sbarcata negli Stati Uniti e precisamente nel New Jersey con l’aperura di un’unità produttiva volta a soddisfare le crescenti esigenze dei mercati esteri. A inizio 2020 ha completato la fusione con Nutrilinea, dando vita a Biofarma Group, un gruppo industriale che si dedica alla formulazione, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici. Il gruppo comprende anche altre tre aziende di riferimento del settore (Apharm, Claire e Pharcoterm), opera in 40 Paesi e conta 650 collaboratori distribuiti in quattro stabilimenti tra Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, con un fatturato complessivo di 170 milioni di euro nel 2019. A settembre 2022, Biofarma Srl ha acquisito il 100% delle azioni di Codilab e Laboratoire Pierre Caron (insieme “Nutraskills”), due società francesi specializzate nella ricerca e sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari.