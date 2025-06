Atterrato al Malignani di Udine il primo elicottero

4 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’hangar dell’Istituto Malignani di Udine si arricchisce di un nuovo gioiello. E’ arrivato il primo elicottero, che è stato ceduto alla scuola dall’Aviazione dell’Esercito Italiano. Si tratta di ‘Rondine’, versione militare del più diffuso civile Agusta, uno dei successi di maggior rilievo del panorama aeronautico italiano degli anni novanta. Un bel banco di prova per gli studenti e le studentesse dell’indirizzo aeronautico dell’Istituto. E’ arrivato al Malignani lunedì, oggi la cerimonia di consegna.

Per gli studenti dell'indirizzo aeronautico è una ghiotta occasione per mettere le mani in pasta