Attivati i nuovi impianti fotovoltaici sul capannone della società Lignano Pineta

Da ieri, giovedì 10 aprile, i pannelli fotovoltaici installati sul tetto del capannone della società Lignano Pineta sono ufficialmente entrati in funzione.

Realizzati dalla ditta Omnia Energy di San Giorgio alla Richinvelda, i due impianti fotovoltaici – ribattezzati Anna e Cloe – sono stati montati sulla copertura del capannone di via degli Artigiani a Lignano, utilizzato dalla società Lignano Pineta come deposito per le attrezzature destinate agli stabilimenti balneari.

Il percorso che ha portato alla messa in funzione degli impianti è stato articolato e ha richiesto diversi interventi preliminari: il rifacimento completo della guaina di copertura del tetto da parte della cooperativa Applicatori di Basiliano, le prove di carico richieste dall’ingegner Maurizio Meroi ed effettuate dall’azienda In Situ di Trieste, la posa dei pannelli e dei contrappesi da parte di Omnia Energy e infine l’allacciamento alla rete elettrica, completato ieri da ENEL.

La produzione di energia elettrica dei due nuovi impianti rappresenterà un contributo importante alla CER – Com-È Lignano, la Comunità Energetica Rinnovabile sviluppata dalla cooperativa Part-Energy e operativa da aprile 2024.

L’energia eccedente rispetto al fabbisogno aziendale verrà infatti messa a disposizione degli altri soci di Part-Energy, con utenze situate nel Comune di Lignano Sabbiadoro (incluse le frazioni di Bevazzana, Aprilia, Picchi e Pertegada di Latisana), nel Comune di San Michele al Tagliamento (frazioni di Marinella e Cesarolo) e nell’Isola della Marinetta o delle Conchiglie in Comune di Marano lagunare.

Grande soddisfazione è stata espressa da Sthepane Moretti, cotitolare di Omnia Energy e da Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta, che per celebrare il traguardo hanno voluto immortalare il momento con una foto ricordo: caschetti in testa e autoscala alla mano, sono saliti sul tetto del capannone, dotato delle opportune linee vita, per osservare da vicino gli impianti appena attivati.

«Questo nuovo impianto rappresenta un tassello importante del percorso che abbiamo intrapreso per mitigare l’impatto ambientale delle attività della società Lignano Pineta – ha dichiarato Giorgio Ardito. L’utilizzo di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili, insieme all’autoproduzione tramite impianti fotovoltaici, ci consente di migliorare ulteriormente l’efficienza in termini di emissioni di CO₂. Siamo davvero orgogliosi di migliorare la sostenibilità nella governance della azienda Lignano Pineta, adottando una strategia che garantisca l’attuazione concreta dei principi ESG».