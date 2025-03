Attività produttive: Bini, bene passo indietro Ue su automotive

“Una notizia timidamente positiva che accogliamo con favore, nella speranza che a questo primo passo ne seguano altri di significativi. Di positivo c’è che, per la prima volta, l’Europa ha fatto un passo indietro rispetto alle posizioni ideologiche assunte fin qui”.

È il commento dell’assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, alle dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito al Piano europeo per il settore automotive, previsto in uscita il 5 marzo. Più sostegni e semplificazioni per produrre batterie e catene di rifornimento ‘made in Europe’ e, soprattutto, deroga sui target da raggiungere in merito al taglio di emissioni di Co2. Sono i termini dell’accordo raggiunto dalla presidente della Commissione europea e annunciati oggi in vista della presentazione del Piano, programmata per mercoledì 5 marzo. “Condivido la posizione espressa dal ministro Adolfo Urso e voglio sottolineare lo sforzo fatto dal Governo per eliminare la tagliola delle multe. È necessario proseguire su questa strada, con maggiore flessibilità e ‘neutralità tecnologica’ per evitare il collasso del settore automotive e di tutta la filiera, che trova anche in Friuli Venezia Giulia degli attori importanti” ha commentato Bini a margine dell’incontro tenutosi oggi a Udine, nella sede della Regione, con il direttore del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le Pmi e il Made in Italy), Paolo Casalino.

Durante l’incontro, all’assessore sono state presentate le opportunità connesse alla Legge quadro del Made in Italy e al Piano transizione 5.0. In merito, l’esponente della giunta Fedriga ha espresso la massima disponibilità ad organizzare webinar e momenti informativi per le imprese del Friuli Venezia Giulia in cui presentare i canali contributivi e gli incentivi messi in campo dal Governo centrale. Si è anche parlato anche del bando Invitalia per l’area di crisi industriale complessa di Trieste. La dotazione è di 15mln di euro e l’assessore Bini ha ribadito la necessità di un’interlocuzione tra ministero e Regione, al fine di mettere a terra queste importanti risorse “con un bando semplificato e ‘sartoriale’, che tenga conto delle reali esigenze del tessuto produttivo locale”.