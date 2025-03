Attività produttive: confronto per sviluppo zona industriale Coseano

“La Regione guarda con interesse allo sviluppo industriale dell’area di Coseano e più in generale del Medio Friuli e del Friuli Collinare. Con l’Agenda FVG Manifattura 2030 l’Amministrazione regionale ha espresso chiaramente la volontà di sostenere con decisione la manifattura quale volano per la crescita economica. In questo percorso si inserisce il confronto con le istituzioni locali e le associazioni di categoria per ampliare i servizi alle imprese e attrarre nuovi investimenti sul territorio”.

È il commento dell’assessore regionale alla Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, a margine dell’incontro odierno con il presidente di Confindustria Udine Luigino Pozzo e il sindaco di Coseano David Asquini. “Il tema oggi sul tavolo – ha detto l’assessore – è l’alto tasso di saturazione delle aree industriali regionali, con soltanto il 7,65% di zone D1 ancora libero per nuovi insediamenti. Proprio per questo, già con la legge SviluppoImpresa, l’amministrazione Fedriga è intervenuta per garantire nuove aree alle aziende che intendono insediarsi in Regione, attraverso il Masterplan dei complessi produttivi degradati e anche tramite l’ampliamento dell’ambito di operatività dei Consorzi fino a ricomprendere le zone D2 e D3, previa intesa con il Comune interessato”.

“Se vogliamo rendere la nostra Regione sempre più attrattiva – ha sottolineato Bini -, dobbiamo proseguire su questa strada. In questi anni i Consorzi di sviluppo economico locale hanno dimostrato tutta la loro efficacia nell’attrarre investimenti, distinguendosi a livello nazionale come modello di gestione. Per questo è strategico allargare il loro perimetro d’azione, per garantire sempre più servizi alle imprese che intendono insediarsi”. In questo senso, l’assessore ha ribadito all’amministrazione comunale il sostegno e l’interesse della Regione per lo sviluppo dell’area industriale di Coseano, anche tramite il coinvolgimento attivo del Cosef.