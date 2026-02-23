Attrarre e trattenere talenti, nuove misure per le imprese

Con l’inizio del nuovo anno sono entrati in vigore nuovi finanziamenti e importanti novità in materiale di contributi alle imprese che assumono, in particolare giovani. Confindustria Udine ha promosso questa mattina nella Torre di Santa Maria un approfondimento tecnico volto a far conoscere alle imprese queste opportunità. L’obiettivo delle misure è duplice: creare le condizioni per attrarre e trattenere talenti. Ce ne parla Luca Antonicelli, direttore del servizio Politiche del Lavoro della Regione.