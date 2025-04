Aumenta ancora la Tari, ma il Comune di Udine contiene i rialzi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine aumenta ancora la tassa sui rifiuti. La Giunta comunale ha approvato le nuove tariffe per l’anno 2025. La Tari, come nel 2024, aumenta inesorabilmente, ma Palazzo d’Aronco ha deciso di evitare che il rincaro si trasformasse in una vera e propria stangata per le famiglie. Visti gli incrementi del 7% dei costi comunicati da Net nei 58 comuni in cui opera, l’amministrazione ha stanziato 1 milione e 600 mila euro per contenere i rialzi e tutelare i nuclei familiari e le attività economiche. Si tratta di risorse doppie rispetto a quelle impegnate lo scorso anno, uno “sforzo” definito necessario dall’assessore al Patrimonio Gea Arcella per proteggere cittadini e imprese in un periodo di difficoltà economiche.

Per le famiglie l’incremento sarà del 3,70%, anzichè del previsto 9%, mentre per le utenze non domestiche l’aumento sarà del 5,92%, contro un incremento potenziale dell’11%. Confermata, inoltre, l’esenzione totale per le famiglie con un ISEE inferiore ai 3mila euro, una misura che si dimostra più vantaggiosa rispetto al bonus nazionale.

Uno ‘sforzo’ straordinario, dicevamo, realizzato anche grazie la lotta all’evasione. Negli ultimi due anni, infatti, il Comune ha intensificato le attività di controllo e recupero, accertando crediti per quasi 700mila euro. Tra il 2023 e il 2024 gli uffici hanno inviato oltre 20mila solleciti e 10.600 avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento, accertando oltre 666mila euro per omessa o infedele dichiarazione.