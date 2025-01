Aumentano i pedaggi solamente sulla tratta Udine-Tarvisio

I pedaggi sulla rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico rimarranno invariati nel 2025. Un leggero aumento dell’1,80%, corrispondente al tasso di inflazione programmato per l’anno appena iniziato, riguarderà la A23, da Udine sud a Tarvisio, gestita da Autostrade per l’Italia. La conferma è arrivata ieri, con la consueta comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sugli adeguamenti tariffari. Gli automobilisti, dunque, non dovranno affrontare nessun rincaro percorrendo la A4 Venezia-Trieste, la A23 Palmanova-Udine Sud, la A28 Portogruaro-Conegliano e la A34 Villesse-Gorizia.