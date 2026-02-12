  • Aiello del Friuli
giovedì 12 Febbraio 2026
Economia

Ausir e Uniud la competitività della PA si gioca sull’alta formazione

Conclusa la sesta edizione del Master dedicato ai manager della Pubblica Amministrazione: un investimento per il territorio e per la comunità
Redazione
Autore: Redazione

La competitività di un territorio si misura anche sulla competenza e sull’efficienza della Pubblica Amministrazione. Qualità che dipendono dalle persone che la guidano e che richiedono quindi percorsi di formazione mirati, con una visione strategica di lungo periodo per il benessere della comunità e per l’ottimale funzionamento delle istituzioni.

Ieri in Aula Strassoldo sono stati consegnati i diplomi della sesta edizione del Master “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche” organizzato dall’Università di Udine con il patrocinio di Ausir, l’Autorità unica regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

“La qualità delle amministrazioni nasce dalla qualità delle persone che le guidano. La PA ha bisogno di nuovi manager pubblici: professionisti con visione, solide capacità tecniche e metodo, persone capaci di leggere la complessità, supportare la politica e costruire decisioni efficaci per le comunità. Per questo Ausir vuole fare squadra con l’Università di Udine: l’alta formazione deve essere di qualità e specifica, sia in ambito amministrativo sia in quello tecnico.” Con queste parole Andrea Delle Vedove, presidente di AUSIR è intervenuto alla cerimonia di consegna dei Master che ha coinvolto 23 corsisti diplomati.

“Desidero esprimere – ha affermato il professor Andea Garlatti, Direttore del Master – “la più sincera e profonda gratitudine alle istituzioni come AUSIR, che non solo forniscono il loro patrocinio al master, ma hanno anche hanno dimostrato nei fatti di credere nel nostro progetto culturale e professionale. I fatti, solo questi, sono la prova delle intenzioni. E qua i fatti ci sono: sono in aula e nelle aule passate: funzionari capaci e meritevoli, nessuno dei quali ha minimamente cercato di risparmiare fatica ed impegno, che sono stati oggettivamente pesanti in questo percorso. Queste persone hanno ricambiato il nostro impegno con il loro, con ciò stimolando, gratificando ed onorando il nostro lavoro. Per cui grazie davvero a loro e alle istituzioni che permettono ed assecondano questo percorso di crescita reciproca”.

Il lavoro che l’Università di Udine svolge sul territorio insieme agli attori pubblici rappresenta un investimento concreto e strategico di lungo periodo nelle competenze manageriali della PA.

Il corso appena concluso, la sesta edizione di “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche”, forma figure capaci di progettare, coordinare e innovare i servizi pubblici in un momento decisivo per la PA, dopo anni di blocco del turnover e in un contesto sociale in rapido cambiamento. Al fine di migliorare la qualità della vita degli individui, delle famiglie e delle comunità è ormai necessaria l’applicazione di un corpo di saperi integrati: tecnico-settoriale, organizzativo e gestionale alla prevenzione e risoluzione di specifici problemi sociali.

AUSIR crede nell’alta formazione e la sostiene in modo continuativo, collaborando con l’Università di Udine e con i gestori dei servizi idrici e dei rifiuti. Oltre a patrocinare questo Master, l’Autorità regionale supporta anche altri due percorsi di specializzazione dell’ateneo udinese: il “Master Interateneo in Tecnologia e Management del Ciclo Idrico Integrato” e il “Master di I livello in Economia circolare e gestione dei rifiuti urbani”.

 

