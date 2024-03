Aussafer verso l’internazionalizzazione: acquisita la tedesca Hailtec

Aussafer è il primo polo italiano della lavorazione dell’acciaio ad alta tecnologia e, da dicembre 2020, è nel portafoglio di 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton. Dopo aver consolidato la sua posizione nel mercato nazionale, grazie all’acquisizione di Ramo nel 2021 e di Laserjet nel 2022, Aussafer ha siglato la terza acquisizione, entrando in Hailtec e aprendo la porta verso il mercato tedesco. Guidato dalla famiglia Citossi, con sede a San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine, il gruppo offre una gamma completa di lavorazioni dei metalli ad alto valore aggiunto, spaziando dal taglio laser ad alta precisione alla saldatura robotizzata, ed è in grado di seguire il cliente dal co-design alla realizzazione del prodotto finito, con una business unit focalizzata sulla prototipazione di motori elettrici. Hailtec, fondata vicino a Stoccarda e guidata dal giovane imprenditore Alexander Renz, apporterà un valore aggiunto significativo al gruppo grazie alla sua specializzazione in diverse nicchie di mercato, tra cui l’elettronica, l’e-mobility, la meccanica di microprecisione e il medicale, ad esempio sviluppando componenti di protesi in materiali speciali come il titanio.

A seguito dell’acquisizione, Alexander Renz rimarrà socio dell’azienda e a capo della divisione tedesca del gruppo. Questa operazione è una milestone fondamentale per il progetto, guidato da 21 Invest, rafforzando la presenza diretta in Germania, primo mercato europeo per dimensioni, e portando il gruppo ad un fatturato complessivo di oltre 100 milioni di euro (con una quota crescente generata all’estero, pari oggi a circa il 30%) e un totale di quasi 500 dipendenti. Aussafer è stata assistita per gli aspetti legali e societari da Cappelli RCCD, per la financial, tax e business DD da KPMG, e da Goezt & Partner in qualità di financial advisor. Hailtec è stata assistita per gli aspetti legali e societari da DLA.