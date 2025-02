Aut. Locali: 100mila euro a Pontebba da Fondo oneri Comuni

“Attraverso le risorse del Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, destiniamo 100.000 euro al municipio di Pontebba per far fronte alle spese connesse agli interventi che si sono resi necessari in conseguenza delle intense piogge protrattesi nel mese di ottobre 2024, che hanno causato l’allagamento di alcune condutture elettriche”.

A darne notizia è stato l’assessore alle Autonomia locali e Funzione pubblica del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che nella giornata di oggi ha portato l’attenzione della Giunta una specifica delibera a tema; il provvedimento è stato approvato dall’Esecutivo.

“Il danno causato dalle avverse condizioni meteo, aveva generato dispersioni di corrente che avevano attivato il sistema di protezione dell’impianto e messo fuori uso una parte della rete di distribuzione della pubblica illuminazione del capoluogo – ha specificato Roberti -. La gravità del guasto ha reso di fatto insufficiente a garantire la ripresa da regolare il funzionamento, l’avvenuta sostituzione di alcuni tratti della linea sotterranea. Il comune di Pontebba ha individuato quindi alcuni interventi necessari per ripristinare la situazione preesistente”.

Sarà necessario procedere con la revisione e la pulizia dei tratti di linea sotterranea, con la verifica dello stato delle condotte; sarà poi necessario eseguire il rifacimento dei tratti di condotte intasate o danneggiate, con successiva posa di nuovi conduttori di alimentazione, sostituzione dei tratti di cavo unipolare dentro le condotte, con rifacimento finale, e l’adeguamento, dei quadri elettrici.