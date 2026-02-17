  • Aiello del Friuli
Autisti cercasi in Carnia: patente, formazione e lavoro per nuovi conducenti

Vista la carenza di personale e la soppressione di alcune corse in Carnia, avviato un percorso gratuito per rafforzare il servizio di trasporto pubblico locale
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Attese più lunghe e disagi quotidiani per studenti e pendolari: in Carnia il trasporto pubblico locale fa i conti con la carenza di autisti. Una situazione che negli ultimi mesi ha portato alla soppressione improvvisa di alcune tratte, spingendo il Comune di Tolmezzo ad attivarsi insieme ad Arriva Udine per individuare soluzioni concrete e riportare stabilità al servizio.

Da questa collaborazione nasce la Driver Academy, un percorso di formazione completamente gratuito pensato per formare nuovi conducenti di autobus e inserirli direttamente in azienda al termine del corso. L’iniziativa punta a rafforzare l’organico e a consentire, nel medio periodo, il ripristino delle corse sospese in un territorio dove il trasporto pubblico rappresenta un collegamento essenziale tra vallate, scuole e luoghi di lavoro.

Il programma prevede il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali necessarie alla guida dei mezzi pubblici, con avvio dei corsi nelle prossime settimane. Possono candidarsi persone maggiorenni, con almeno 21 anni, diploma o qualifica professionale e patente B, motivate a intraprendere una professione strategica per la comunità. Le candidature devono essere inviate entro il 28 febbraio 2026.

