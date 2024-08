Autonomia differenziata, Fedriga: così si responsabilizzano i territori 

Bisogna responsabilizzare i territorio in particolare su welfare e sanità perché solamente così riusciremo a migliorare il percorso e avere risposte più efficaci. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga è intervenuto al meeting di Rimini di Comunione e liberazione all’incontro “Vivere di più, vivere meglio? Il welfare al bivio”, a cura della Fondazione per la sussidiarietà. Al confronto hanno partecipato anche Lucia Albano, sottosegretario ministero dell’Economia e delle Finanze; Stefano Bonaccini, europarlamentare; Pierciro Galeone, direttore dell’Istituto per la finanza e l’economia locale. Secondo Fedriga «non è vero che finanziando la competenza attraverso la compartecipazione al gettito i territori con meno gettito sono penalizzati, perché semplicemente la compartecipazione verrà strutturata rispetto al costo del servizio erogato e in rapporto si misurerà il gettito fiscale che resterà sui territori. Non deve esserci preoccupazione da questo punto di vista e questa dovrebbe essere una battaglia di tutti per dare migliori servizi ai cittadini» ha aggiunto Fedriga in qualità di presidente della conferenza delle Regioni che ha poi posto l’accento sulla necessità di una riforma in grado di dividere previdenza e assistenza in particolare nel mondo pensionistico. GUARDA IL VIDEO