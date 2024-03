Autoporto Pontebba: nuovi locali per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Un secondo tassello si aggiunge al progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’autoporto di Pontebba San Leopoldo. E’ stata inaugurata oggi la nuova palazzina completamente ristrutturata che ospiterà gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e una postazione della Guardia di Finanza. Il fabbricato – a seguito del recupero e razionalizzazione degli spazi – è stato dotato di locali, arredi e archivi funzionali alle operazioni del personale che opererà all’interno dell’area dell’autoporto.

A consentire il raggiungimento di questo traguardo è stato il fattivo rapporto di partecipazione e collaborazione tra tutti i diversi attori coinvolti nell’iniziativa, ovvero Autovie Venete, proprietario del compendio immobiliare che passerà nei prossimi mesi nella disponibilità della nuova concessionaria Autostrade Alto Adriatico; il soggetto individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica per favorire l’investimento nell’area, la società altoatesina Autoplose Sadobre; il comune di Pontebba, oltre che l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza. Il tutto è stato sviluppato in piena aderenza alle direttive della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito di un potenziamento della logistica regionale.

La riqualificazione del fabbricato avviene a solo un anno dall’inaugurazione dell’impianto di carburanti (gasolio e benzina) e di metano gassoso e liquido (idrocarburo del futuro) finalizzato soprattutto al rifornimento dei mezzi pesanti. Impianto che, nelle intenzioni di Autoplose, si doterà anche della distribuzione di idrogeno.

In un prossimo futuro verrà riqualificato anche il fabbricato adiacente adattato per ospitare – oltre agli spedizionieri – anche un locale per la somministrazione di cibi e bevande.

“La riqualificazione dell’autoporto di Pontebba, fortemente voluta e supportata da Autovie Venete, darà nuovo slancio alle attività produttive montane – ha affermato il presidente di Autovie, Maurizio Paniz -. In una situazione economica in forte evoluzione, abbiamo ritenuto che il nostro ruolo fosse anche quello di rigenerare quest’area che da confine oggi, visto l’aumento dei transiti dei mezzi pesanti, può diventare uno dei fulcri logistici della nuova Europa”.

Il direttore interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dott. Franco Letrari, e il direttore dell’Ufficio delle dogane di Udine, ing. Maurizio Valent, hanno ricordato il valore strategico della dogana di Pontebba, erede di una secolare tradizione, per il presidio del territorio e del confine terrestre verso l’Europa Centrale e Orientale, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e della sicurezza e salute dei suoi cittadini, obiettivi perseguiti con sempre maggiore efficacia grazie anche alle nuove modalità di collaborazione con la Guardia di Finanza rafforzate a seguito dell’adozione di un nuovo protocollo di intesa siglato da ADM e GdF nell’anno 2023.

“Abbiamo investito 5 Mln di euro e intendiamo proseguire nello sviluppo dell’Autoporto – afferma il presidente del gruppo Plose, Roberto Padovani – perché puntiamo a farlo diventare uno dei più moderni ed ecosostenibili in Italia e Europa. A breve apriremo la ristorazione e i servizi igienici, dalla fine del mese passiamo al gasolio ecosostenibile HVO ed entro l’anno continueremo con l’impianto di rifornimento elettrico per mezzi pesanti. Seguiamo la strada già tracciata dal nostro impianto di Vipiteno (BZ), che è uno dei più importanti in Europa, creando utili, posti di lavoro e mitigando l’impronta ecologica dei trasporti”.

“Un ulteriore tassello si aggiunge nel percorso di valorizzazione dell’autoporto di San Leopoldo – ha commentato il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi -. Grazie alla sinergia fra Regione, Comune e Autostrade Alto Adriatico e all’impegno della società Auto Plose si sta attuando la seconda fase prevista dall’imprenditore che ha presentato il progetto di valorizzazione dell’area. Non posso che essere soddisfatto per la concretizzazione del percorso che sta portando a un consolidamento e miglioramento delle presenze in autoporto e in prospettiva la messa a disposizione di ulteriori nuovi posti di lavoro”.