Autostrade Alto Adriatico – accordo con Autorità di Sistema Portuale per la digitalizzazione dei flussi di traffico

Per la prima volta, Autostrade Alto Adriatico e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale firmano un’intesa per la realizzazione di progetti, a carattere sperimentale, per lo scambio e integrazione dei sistemi digitali delle informazioni sui flussi di traffico da e verso gli scali portuali e i caselli. L’accordo è stato sottoscritto a Trieste nella sede legale di Autostrade Alto Adriatico dal Presidente della Concessionaria, avvocato Marco Monaco e dal Commissario straordinario dell’Authority giuliana, Vittorio Torbianelli.

“L’accordo fa seguito a una serie di incontri per la condivisione dei programmi tra due soggetti che giocano un ruolo da protagonisti nel panorama italiano e nazionale nel settore della logistica – afferma il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco -. La conoscenza reciproca dei processi tra le due parti e la messa a sistema di piani innovativi è essenziale per poter raggiungere risultati nell’interesse generale anche degli altri attori del comparto”.

La gestione integrata della logistica regionale e del Nordest è una sfida che viene lanciata dalla stessa Concessionaria autostradale e che è stata subito colta con soddisfazione dall’Autorità di Sistema Portuale.

“Gestire in modo sempre più efficiente i flussi stradali legati ai porti, sfruttando il digitale, è un tema cruciale – dichiara Torbianelli – . Non possiamo limitarci ai tratti portuali di competenza diretta (come i varchi, oggetto anch’essi di prossimi investimenti tecnologici), ma dobbiamo ragionare lungo l’intero percorso dei mezzi pesanti. Questa intesa con Autostrade Alto Adriatico è un passo importante per costruire un sistema integrato, che generi benefici condivisi per la collettività e per l’intera filiera logistica”.

Attualmente circa il 50% dei transiti in entrata e in uscita dalle aree portuali avviene attraverso la rete autostradale, che rimane quindi l’arteria più importante. L’obiettivo è quello di rendere questi flussi di traffico più ordinati, sicuri e agevoli e migliorare la loro gestione lungo l’autostrada, i caselli e le aree di sosta per mezzi pesanti dislocate lungo l’arteria. In termini esemplificativi, grazie all’accordo, Autostrade Alto Adriatico e Autorità Portuale daranno vita a tavoli tecnici per rendere disponibili, tramite applicativi e sistemi digitali, agli autotrasportatori in entrata e in uscita dai porti una serie di informazioni che faciliti lo stesso utente e renda maggiormente efficace la stessa gestione del traffico veicolare.