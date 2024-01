Autostrade Alto Adriatico, oltre 50 milioni di transiti nel 2023

Gli ultimi giorni delle feste ma anche l’avvio dei saldi faranno aumentare il traffico sulle autostrade della regione, in particolare sulla A4. Sarà soprattutto la tratta da Trieste a Venezia quella maggiormente interessata, come prevede Autostrade Alto Adriatico, anche per effetto del rientro dalle ferie dei lavoratori del Nord Est Europa. Già a partire da domani saranno possibili rallentamenti o code in uscita al casello di San Donà di Piave, mentre sarà quella dell’Epifania la giornata con maggior traffico in direzione Venezia. Per il 6 gennaio sarà anche in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 9 alle 22; divieto che scatterà anche il giorno successivo nelle stesse fasce orarie.

Apertura d'anno all'insegna del traffico dunque, sulla scia di un 2023 da record nel quale è stato raggiunto il massimo dei transiti mai registrati sulla rete di Autostrade Alto Adriatico con 50 milioni e 330 mila transiti e un + 5,80% rispetto al 2022. Di questi, 36 milioni 200 mila sono stati veicoli leggeri e 14 milioni 130 mila mezzi pesanti . Complessivamente sono stati 2 miliardi 600 milioni i chilometri percorsi dai veicoli. In positivo quasi tutti i caselli autostradali con la barriera di Trieste Lisert che ha realizzato un +5,36% rispetto al 2022.