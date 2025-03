Autostrade Alto Adriatico, ruolo essenziale per i collegamenti con l’Est Europa

E’ stato un incontro all’insegna della reciproca conoscenza, nell’ottica di instaurare un rapporto continuativo e collaborativo alla luce delle numerose sfide per il potenziamento delle infrastrutture nel Nord Est, al servizio del sistema Paese e per l’intera Europa: questa mattina il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, accompagnato dalla senatrice Francesca Tubetti e dall’assessore alle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, ha visitato la Concessionaria Autostrade Alto Adriatico, accolto dal presidente, avvocato Marco Monaco, dal Consiglio d’amministrazione, dai vertici aziendali e dal collegio sindacale.

Nel corso dell’incontro il ministro Ciriani ha manifestato la sua vicinanza alla Società, evidenziando la funzione di collegamento con l’Est Europa e quindi il ruolo centrale che Autostrade Alto Adriatico svolge. Un vero “hub strategico” tra Italia e Europa e “porta commerciale” per i traffici Est e Ovest.

Nel corso della riunione è stato evidenziato anche il quasi raddoppio dei transiti veicolari tra l’inizio degli anni ’90 a oggi e la necessità di costruire quella che è attualmente una delle opere più grandi in tutta Italia, la terza corsia dell’autostrada A4 (Venezia-Trieste). Non un semplice ampliamento, ma una vera e propria infrastruttura con il rifacimento di centinaia di opere. Il cantiere finora –- se si aggiunge anche l’adeguamento ad autostrada del raccordo Villesse-Gorizia – ha raggiunto uno sviluppo di 76 chilometri, a cui si deve aggiungere il rifacimento di 22 ponti e viadotti, 27 cavalcavia, 37 sottopassi, 126 scatolari, oltre alla costruzione di 126 scatolari idraulici, 45,50 chilometri di barriere fonoassorbenti, 2 nuovi caselli (Meolo e Villesse) e la sistemazione di ben 591 interferenze (telefonia, luce e gas).