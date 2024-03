Autostrade Alto Adriatico, via alle ripavimentazioni

Con l’innalzamento delle temperature, condizione necessaria per la stesa dell’asfalto, Autostrade Alto Adriatico ha programmato una serie di interventi di ripavimentazione sulla propria rete autostradale.

La prima attività di manutenzione è prevista per domani, sabato 16 marzo a partire dalle ore 21.00 con operazioni propedeutiche atte alla predisposizione del cantiere di pavimentazione, i cui lavori inizieranno verso la mezzanotte per concludersi nell’arco delle 24 ore (ore 24,00 di domenica 17 marzo). Il cantiere interesserà la carreggiata dell’autostrada A4 in direzione Venezia nel tratto compreso tra il Nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza, precisamente tra le chilometriche441+720 e 438+950. Nel tratto il traffico verrà deviato in doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, mentre verrà chiuso lo svincolo di San Stino in uscita per chi proviene da Trieste. Pertanto il traffico proveniente da Trieste e diretto dalle località servite dallo svincolo di San Stino” dovrà uscire al bivio di Portogruaro.

La seconda attività interesserà la rampa d’uscita dello svincolo di Redipuglia (provenienza Venezia). Le operazioni di ripavimentazione si svolgeranno tra le ore 20,00 di lunedì 18 e le ore 05,00 di martedì 19 marzo. Per effetto della limitazione, il traffico proveniente da Venezia e diretto verso le località servite dallo svincolo Redipuglia dovrà uscire al bivio di Villesse.