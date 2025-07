Autotrasporto FVG: sicurezza e innovazione al centro del confronto tra Confartigianato e Polizia di Stato

Autotrasportatori di Confartigianato Fvg sempre più attivi per la sicurezza sulle strade e per il pieno rispetto di tutte le norme che regolano il settore. È con questo spirito che Confartigianato Trasporti Fvg, coordinato dal capocategoria Stefano Adami, ha organizzato un appuntamento tecnico-informativo rivolto a tutte le aziende del comparto con la presenza della Polizia di Stato e di Vdo-Continental, la realtà tedesca leader nelle soluzioni sicure e intelligenti per veicoli dedicati al trasporto.

Nuovo tachigrafo intelligente, suo corretto uso e tutte le novità del Codice della Strada sono state al centro del confronto. Grazie agli interventi di Gianluca Romiti, primo dirigente della Polizia di Stato, nonché dirigente della Sezione Polstrada di Trieste, e dell’ingegner Alessio Sitran, responsabile Italia per le relazioni istituzionali Continental-VDO, le aziende hanno potuto ricevere informazioni utili in merito alle prossime scadenze ed alle modalità operative da seguire per non incorrere in sanzioni amministrative in caso di controlli.

«Questo incontro ha inaugurato una serie di appuntamenti a scadenza periodica che Confartigianato Fvg organizzerà per tenere aggiornate le imprese associate relativamente all’evoluzione della normativa di settore – illustra il capocategoria Adami -. Si tratta di norme sempre più stringenti e che necessitano di una formazione continua e puntuale». Per questo il confronto diretto delle aziende con due interlocutori strategici nella loro attività – i produttori di tecnologia e la Polizia che controlla il rispetto di tutte le norme – diventa essenziale. Infatti, prosegue Adami, «il comandante Romiti e l’esperto Sitran hanno risposto poi alle molteplici domande puntuali che hanno animato il dibattito seguito alle relazioni».

Presente all’incontro il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, che ha ribadito l’importanza del settore autotrasporto, «indispensabile per tutti», e della collaborazione fra attori privati e istituzionali a favore di tutta la comunità regionale.

Il prossimo incontro si terrà in autunno.