Avanzare l’integrazione regionale attraverso il potenziamento dei servizi ferroviari passeggeri nella regione dell’Iniziativa Centro Europea (InCE)

L’8 novembre 2024, il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (Trieste), in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Segretariato della Comunità dei Trasporti, ha ospitato l’evento pubblico “Avanzare l’integrazione regionale attraverso il potenziamento dei servizi ferroviari passeggeri nella regione dell’InCE”. Lo scopo dell’incontro è stato quello di presentare lo studio condotto sul miglioramento delle connessioni ferroviarie passeggeri lungo la tratta Trieste-Lubiana-Zagabria-Belgrado e di avviare una discussione con i principali stakeholder sul potenziamento della connettività ferroviaria passeggeri in tutta la regione Adriatico-Ionica.

Lo studio, condotto dal Politecnico di Milano, è una delle attività finanziate dal Piano Operativo Congiunto tra l’InCE e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, focalizzato sulla promozione di attività e iniziative di rilevanza internazionale e di interesse comune.

La Vice Segretario Generale dell’InCE, Zsuzsanna Király, ha aperto l’incontro dando il benvenuto ai rappresentanti del Segretariato della Comunità dei Trasporti, ai ministeri dei Trasporti e a diversi operatori ferroviari, sottolineando le forti sinergie tra la missione istituzionale della InCE e la promozione di una buona connettività tra gli Stati membri della stessa. Successivamente, Matej Zakonjsek, Direttore del Segretariato della Comunità dei Trasporti, sottolineando l’importanza degli investimenti in corso per la modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria nella regione, si è concentrato anche sull’importanza delle riforme necessarie, in particolare per quanto riguarda l’interoperabilità, la sicurezza e la semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere.

Quindi, Cristina Amirante, Assessore regionale alle infrastrutture e al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ha espresso forte sostegno e vivo interesse per l’attuazione dello studio.

Matjaž Vrčko, Capo della Divisione Trasporto Pubblico del Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia sloveno, si è concentrato sulla necessità di soddisfare l’elevata e crescente domanda di potenziamento della connettività ferroviaria nella regione. Infine, una dichiarazione di Federica Polce, Direttore del Dipartimento per la rete transeuropea e i corridoi multimodali del Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha concluso la sessione di apertura sottolineando il grande potenziale dell’asse Trieste-Lubiana-Zagabria-Belgrado come parte del recentemente istituito Corridoio del Mediterraneo Orientale dei Balcani Occidentali.

Successivamente, Kire Dimanoski, Rail Officer del Segretariato della Comunità dei Trasporti, ha incentrato la sua presentazione sul “Ripristino dei servizi ferroviari come strumento rilevante per attuare la strategia di mobilità sostenibile e intelligente per i Balcani Occidentali”. Dimanoski ha sottolineato l’importanza della manutenzione della rete, la necessità di risolvere la carenza di risorse umane nel settore ferroviario e l’esigenza di favorire l’apertura del mercato ferroviario.

Quindi, il professor Pierluigi Coppola (Politecnico di Milano) ha presentato lo studio “Opportunità e sfide per il ripristino dei servizi ferroviari passeggeri lungo la tratta Trieste-Belgrado”. Lo studio ha analizzato, tra gli altri aspetti, gli attuali colli di bottiglia infrastrutturali, la potenziale domanda di trasporto per un servizio ferroviario passeggeri diretto (stimato in 260.000 passeggeri all’anno) e le attuali alternative di viaggio con cui competere. Nelle sue conclusioni, ha sottolineato che, mentre sono previsti investimenti per modernizzare la rete e, in alcuni casi, essi siano già finanziati, l’istituzione di un servizio ferroviario passeggeri diretto tra Trieste e Belgrado richiede un alto livello di coordinamento e cooperazione tra i vari attori coinvolti.

Successivamente, Paolo Dileno, Project Manager al Segretariato Esecutivo dell’InCE, ha moderato una tavola rotonda sul tema “Rafforzare le connessioni ferroviarie passeggeri nella regione Adriatico-Ionica”, alla quale hanno partecipato importanti esponenti ferroviari della regione. Darja Kocjan, Direttore di SZPP – Ferrovie slovene – trasporto passeggeri, sostenendo fortemente lo scopo dell’incontro e l’obiettivo di lavorare per il ripristino del servizio ferroviario passeggeri Trieste-Belgrado, ha affrontato il futuro delle connessioni ferroviarie passeggeri tra Italia, Slovenia e Croazia come obiettivo naturale, data la crescente domanda degli utenti di servizi ferroviari internazionali. Inoltre, ha sottolineato gli investimenti in corso in infrastrutture e materiale rotabile come base per servire meglio la crescente domanda. Ivan Bulajic, CEO di Srbijavoz – Ferrovie serbe, si è concentrato sulle condizioni ideali per ristabilire i servizi ferroviari passeggeri internazionali lungo la tratta ferroviaria Trieste-Belgrado, soprattutto in termini di ammodernamenti infrastrutturali necessari e adeguati del materiale rotabile. Ha inoltre sottolineato come la domanda di trasporto potrebbe essere anche superiore a quella riportata nello studio.

Il capo dell’unità di implementazione dei progetti delle ferrovie albanesi, Bashkim Kasoruho, ha presentato gli investimenti in corso e pianificati per la riqualificazione del trasporto ferroviario nel paese, concentrandosi in particolare sull’investimento quasi ultimato sull’asse Tirana-Durazzo-Aeroporto e sui futuri miglioramenti sulle rotte chiave verso la Macedonia del Nord e il Montenegro, opportunità per garantire l’integrazione dell’Albania nel sistema di trasporto regionale.

Sarita Ridova, Capo dell’Unità per il trasporto internazionale delle Ferrovie Macedone Trasporto JSC, ha discusso i piani a lungo termine dell’azienda per migliorare i servizi ferroviari passeggeri con l’obiettivo di servire meglio la domanda interna e la connettività transfrontaliera, quest’ultima fortemente richiesta dal 95% degli utenti intervistati in un recente sondaggio condotto dall’azienda. Milos Radulovic, Direttore del Dipartimento per i Trasporti e gli Affari Commerciali del Trasporto Ferroviario del Montenegro, ha richiamato il grande potenziale della linea ferroviaria Bar-Belgrado.

Inoltre, gli intervenuti hanno menzionato il potenziale del crescente fenomeno del cicloturismo e le modalità con cui le loro aziende intendono adattare i servizi ferroviari a questo particolare segmento della domanda.

In conclusione, esperti, operatori ferroviari e ministeri dei Trasporti degli Stati membri dell’InCE hanno fortemente sostenuto l’attuazione dello studio sopra menzionato, trovando la sua metodologia utile anche in termini di possibile replicabilità ad altre sezioni della rete ferroviaria della regione.